Kiina kertoi hieman yli sadasta uudesta koronaviruskuolemasta, kansainväliset asiantuntijat ovat saapuneet Pekingiin keskustelemaan tilanteesta

Ulkomaat

Kiina kertoi hieman yli sadasta uudesta koronaviruskuolemasta, kansainväliset asiantuntijat ovat saapuneet Pek

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

https://www.hs.fi/haku/?query=adhanom

Kiinalaisviranomaiset