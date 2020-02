Ulkomaat

Tietovuoto paljastaa, mitkä ”synnit” vievät uiguureja uudelleen­koulutettaviksi Kiinassa

Useat

Listan

Kuudenneksi

”Tämän

Han-kiinalaisten