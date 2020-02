Yli vuoden merellä ajelehtinut 77-metrinen aavelaiva huuhtoutui Irlannin rannikolle Dennis-myrskyn jäljiltä: ”En ole nähnyt koskaan vastaavaa”

Ulkomaat

Yli vuoden merellä ajelehtinut 77-metrinen aavelaiva huuhtoutui Irlannin rannikolle Dennis-myrskyn jäljiltä: ”

Ilman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Altan

https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/one-in-a-million-ghost-ship-from-african-coast-washes-up-on-rocks-in-cork-982069.html