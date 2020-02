Miksi Eurooppa ei puhu miljoonasta syyrialaispakolaisesta nyt, vaan vasta kun he ovat täällä, Saksan johtoon pyrkivä yllätysehdokas kysyy

Ulkomaat

Miksi Eurooppa ei puhu miljoonasta syyrialaispakolaisesta nyt, vaan vasta kun he ovat täällä, Saksan johtoon p

Berliini

Asioista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Röttgen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Röttgen