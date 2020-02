Sanna Marin tapaa tänään Angela Merkelin Berliinissä, saksalaiset ilmastoaktivistit aikovat kokoontua mielenosoitukseen Fortumin hiilivoimahankkeen vuoksi Suomi on herättänyt Saksassa ilmastoaktivistien huomion. Vierailun aiheena on EU:n rahoituskehykset, joita koskeva ylimääräinen kokous on huomenna Brysselissä.