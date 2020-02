Ulkomaat

Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki autioitui, kun suuri joukko ihmisiä altistui korona­virukselle paikal

Etelä-Korean

Daegu

Kiinassa

Daegun kaupungin kadut ovat hiljentyneet koronavirusepidemian vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Maan terveysviranomaiset raportoivat, että Daegun kaupungissa on kahden päivän aikana todettu 49 koronavirustartuntaa. Yhteensä Etelä-Koreassa todettuja tartuntoja on raportoitu 104, ja virukseen on toistaiseksi kuollut yksi ihminen.Daegun tartuntatapaukset ovat viranomaisten mukaan saaneet alkunsa paikallisen kirkon seremoniassa, jossa noin tuhat ihmistä altistui tartunnalle. Joukossa oli yksi koronavirukseen sairastunut. Kaupungin pormestari on tiedottanut, että ainakin 90:llä seremoniaan osallistuneella on todettu koronaviruksen oireita, mutta vahvistettuja tartuntoja on vähemmän.on Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki, jossa asuu 2,5 miljoonaa ihmistä. Daegu sijaitsee maan kaakkoisosassa, noin 250 kilometrin päässä pääkaupunki Soulista. Maan puolustusministeriö on kieltänyt paikallisia sotilaita lähtemästä Daegun tukikohdasta. Myös Yhdysvallat on antanut samankaltaiset ohjeet omille sotilailleen Daegussa sijaitsevaan tukikohtaan.Viranomaiset ovat suositelleet kaupungin asukkaita pysymään sisätiloissa, ja paikalliset ovat verranneet kaupungin tilannetta sosiaalisessa mediassa katastrofielokuviin. Epidemian lähtöpaikaksi arvioitu kirkko on suljettu.Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti olevansa tiiviissä yhteydessä Etelä-Korean viranomaisten kanssa Daegussa laajalle levinneen viruksen takia.uusien koronavirustartuntojen määrä on ollut laskussa. Keskiviikkona maan viranomaiset tiedottivat, että tartuntoja oli todettu vain 394, kun edellisenä päivänä tiistaina uusia tartuntoja todettiin 1 749. Yhteensä Kiinassa koronavirukseen on sairastunut viranomaisten mukaan 74 576 ihmistä. Tapausten määrän laskuun on vaikuttanut se, että Hubein maakunnassa koronaviruksen diagnoosikriteerit muuttuivat.Koronaviruksen tutkimista yritettiin nopeuttaa potilaiden tietokonetomografialla, jonka avulla voidaan todeta muun muassa keuhkoinfektioita. Uusi tutkimusmetodi lisäsi epäiltyjen koronavirustartuntojen määrää, mutta sen avulla ei pystytty kaikkien epäiltyjen tapausten kohdalla varmistumaan tartunnasta. Testauksessa palattiin keskiviikkona käyttämään hitaampaa nukleiinihappotestiä.