Kommentti: Äärioikeiston väkivalta ja viha ovat hälyttävällä tasolla, ja tilanne Saksassa tuntuu jo hallitsemattomalta

Ulkomaat

Kommentti: Äärioikeiston väkivalta ja viha ovat hälyttävällä tasolla, ja tilanne Saksassa tuntuu jo hallitsema

Berliini

Äärioikeistolainen

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006413110.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aamupäivän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käynnissä

Tilanne