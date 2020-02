Syyrian sodan veristä loppua paenneet kertovat HS:lle, millaista on elämä umpikujassa: ”Tuntuu, että kuolema tulee lähemmäs päivä päivältä”

Tästä on kyse

Syyrian sodan viimeinen näyttämö



Idlibin hallintoalue on Syyrian viimeinen merkittävä kapinallisjoukkojen hallitsema paikka.



Lähes miljoona ihmistä on paennut Syyrian armeijan hyökkäystä Idlibin alueella runsaan kahden kuukauden aikana.



Ihmiset pyrkivät turvaan Turkin rajan tuntumaan, jossa leireillä on ollut jo entuudestaan satojatuhansia ihmisiä aiempien taistelujen seurauksena.



Rajan yli ei pääse, koska Turkki on sulkenut sen välttääkseen satojentuhansien syyrialaisten päätymisen maahansa.