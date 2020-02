Ulkomaat

Koronavirus­tartuntojen määrä kaksinkertaistui Etelä-Koreassa vuorokaudessa, WHO:n mukaan mahdollisuudet epide

Juuri nyt

Tavallisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Daegu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudenlainen

Kaikkiaan

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006414411.html