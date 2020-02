Ulkomaat

Yhdysvaltain ja Talebanin rauhansopimukselta ei kannata odottaa mitään

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei kuulosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afganistanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja silti