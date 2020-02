”Hän saalistaa köyhien ihmisten pikkutyttöjä” – The New York Times julkaisi laajan selvityksen raiskaussyytösten kohteeksi joutuneesta Peter Nygårdista

Ulkomaat

”Hän saalistaa köyhien ihmisten pikkutyttöjä” – The New York Times julkaisi laajan selvityksen raiskaussyytöst

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jotenkin arvelin, että minä päätyisin häviäjäksi.”

Nygård

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The New York Timesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Se, että väittää tätä salaliitoksi, on hirvittävä teko uhreja vastaan.”

Asianajaja