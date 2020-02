Ulkomaat

Kiina päästää terveitä ihmisiä pois korona­viruksen vuoksi eristetystä Wuhanista, naapurimaat pelkäävät epidem

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalla

Koronaviruksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Oikaisu klo 8.04: Jutussa kerrottiin aluksi Romanian olevan Italian naapurimaa.