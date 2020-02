Saksan CDU:n puheenjohtaja- ja kanslerikisaan toinen ehdokas: Friedrich Merz hävisi edellisen puoluejohtajaäänestyksen niukasti

Ulkomaat

Saksan CDU:n puheenjohtaja- ja kanslerikisaan toinen ehdokas: Friedrich Merz hävisi edellisen puoluejohtajaään

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CDU:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy