Ulkomaat

Teneriffalle matkanneella italialaisturistilla on todettu koronavirustartunta

Italialaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman terveysjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanin