Ulkomaat

Koronavirus jatkaa leviämistä: Itävalta ja Kroatia totesivat ensimmäiset tauti­tapaukset, Iranin apulais­terve

Uudentyyppinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006418342.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006418212.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tartuntojen





Kiinassa koronavirustartuntojen korkein piikki nähtiin Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tammi–helmikuun vaihteessa, kirjoittaa The Guardian. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus https://www.hs.fi/haku/?query=tedros+adhanom+ghebreyesus sanoo kuitenkin, että tartuntojen leviäminen muualla on erittäin huolestuttavaa.



Kiina kertoi tiistaiaamuna 71 uudesta kuolemasta. Maan raportoimat luvut ovat alhaisimmat yli kahteen viikkoon. Nyt Manner-Kiinassa yli 2 600 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.



Maan keskushallinto kertoi myös 508 uudesta tartunnasta. Eilen uusia tartuntoja oli noin sata vähemmän.



Etelä-Koreassa korona­virus­tartunnan saaneita on jo lähes 900. Maasta raportoitiin tänään 60 uudesta tapauksesta. Uusia tartuntoja on todettu vähemmän kuin aikaisempina päivinä.



Brittiläisen The Guardianin https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/coronavirus-south-korea-to-test-200000-sect-members-as-pandemic-fears-hit-markets mukaan Etelä-Korea suunnittelee lisätoimia viruksen leviämisen estämiseksi. Mahdolliset toimet liittyvät esimerkiksi karanteenien toimeenpanoon. Uutistoimisto Reutersin mukaan Etelä-Korea suunnittelee testaavansa jopa noin 200 000 tiettyyn uskonlahkoon kuuluvaa ihmistä koronaviruksen varalta. Kyseinen yhteisö on ollut maassa havaittujen tartuntojen keskiössä.



Myös Hongkong kertoi kiristävänsä varotoimenpiteitään. Hongkongin hallinto kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan pitävänsä koulut suljettuina ainakin huhtikuun 20. päivään saakka varotoimenpiteenä koronaviruksen hillitsemiseksi. Alun perin kouluihin oli ollut määrä palata noin maaliskuun puolivälissä.



Uutistoimisto Yonhap https://en.yna.co.kr/view/AEN20200225007800315 kertoi, että eteläkorealaisyliopistoihin lomalta palaavat kiinalaisoppilaat on monissa oppilaitoksissa tarkoitus eristää muista erillisiin asuntoloihin kahden viikon ajaksi.



Useat maat kertoivat lisäksi tiistaina uusista rajoituksista lentoliikenteeseen koronaviruksen vuoksi.