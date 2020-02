Lännen ja Venäjän välien kiristymistä pitäisi tarkastella analyyttisesti, ei vuosikymmeniä vanhojen selitysmallien kautta, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro

Ulkomaat

Lännen ja Venäjän välien kiristymistä pitäisi tarkastella analyyttisesti, ei vuosikymmeniä vanhojen selitysmal

Sattuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1980-luvun

Kangaspurosta

Lännen