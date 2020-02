Britannia lähtee kovalla omalla linjalla kauppaneuvotteluihin EU:n kanssa: Boris Johnsonin kiistanalaiset ohjeet julki

Ulkomaat

Britannia lähtee kovalla omalla linjalla kauppaneuvotteluihin EU:n kanssa: Boris Johnsonin kiistanalaiset ohje

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvottelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU-maat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konservatiivipuoluetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n

Britannia