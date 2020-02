Ulkomaat

Mistä Idlibin taisteluissa on kyse? Turkki on jäämässä entistä enemmän yksin, ja sen sotilaat ovat ”tykin­ruok

Turkin,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idlibin

Venäjän

Vaikka

Idlibin