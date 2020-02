Ulkomaat

Luxemburgista tulee maailman ensimmäinen maa, jossa joukkoliikenne on maksutonta

Luxemburgista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tulee lauantaina ensimmäinen maa maailmassa, jossa julkinen liikenne on maksutonta. Luxemburgin liikenneministeriön mukaan noin 40 prosenttia maan kotitalouksista tulee säästämään joka vuosi keskimäärin sata euroa ilmaisliikenteen vuoksi.Suurherttuakunnan asukkaat ovat innokkaita yksityisautoilijoita. Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 47 prosenttia liikematkoista ja 71 prosenttia vapaa-ajan matkoista tehtiin henkilöautolla. Bussia käytettiin 32 prosenttiin matkoista ja junaa 19 prosenttiin.Suurherttuakunnan pääkaupunki Luxemburg on surullisen kuuluisa liikenneruuhkistaan.Julkisen liikenteen liput ovat tuottaneet valtion kassaan Luxemburgissa noin 41 miljoonaa euroa vuodessa. Luxemburgin koko budjetin loppusumma on 500 miljoonaa euroa.