Nainen kuoli Belgiassa juotuaan viiniä, jossa olikin huumetta – viranomaiset varoittavat peukaloiduista korkeista

Ulkomaat

Nainen kuoli Belgiassa juotuaan viiniä, jossa olikin huumetta – viranomaiset varoittavat peukaloiduista korkei

41-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006058098.html

Belgian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hollantilainen