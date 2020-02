Ulkomaat

Gare de Lyonin rautatieasema evakuoitiin Pariisissa suuren tulipalon takia

rautatieasema on evakuoitu perjantai-iltana Pariisissa suuren tulipalon takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisin poliisin mukaan itse asema ei ole tulessa, vaan palo on syttynyt rautatieaseman lähettyvillä.Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi kehottaa välttämään liikkumista alueella. Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan aseman yläpuolelle nousee suuria savupilviä.on yksi Pariisin kuudesta päärautatieasemasta. Sen kautta kulkee noin 90 miljoonaa matkustajaa vuodessa, ja rautatieasema on Ranskan kolmanneksi vilkkain.Gare de Lyonilta lähtee junia muun muassa eteläiseen ja itäiseen Ranskaan sekä Sveitsiin, Saksaan, Italiaan ja Espanjaan. TGV-suurnopeusjunat käyttävät asemaa.Uutinen päivittyy.