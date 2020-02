HS-analyysi: Joe Bidenin on pakko voittaa ja isosti Etelä-Carolinassa, koska muuten polku Valkoiseen taloon käy liki mahdottomaksi Entinen varapresidentti ja kannatuskyselyissä pitkään johtanut Biden on kompastellut pahoin demokraattien esivaaleissa. Ellei hän voita lauantain vaaleja itselleen suosiollisessa osavaltiossa, hänen taipaleensa Valkoiseen taloon on todennäköisesti ohi.