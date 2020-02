Ulkomaat

Aftenposten: Oslossa yliopistosairaalan lääkärillä todettu koronavirustartunta

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=myhren

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GGbEvx/ullevaal-ansatt-spurte-om-test-var-noedvendig-fikk-nei

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=di

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Teneriffan koronahotelli raotti karanteenia

Uutistoimisto