Koronavirus on voinut levitä Italiassa jo viikkoja ennen ensimmäisten tartuntojen havaitsemista, sanovat asiantuntijat

Ulkomaat

Koronavirus on voinut levitä Italiassa jo viikkoja ennen ensimmäisten tartuntojen havaitsemista, sanovat asian

Uudentyyppinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvostetussa

Alun perin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italialaiskylä testasi kaikki asukkaansa viruksen varalta

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy