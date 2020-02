Kaupungista tuli sotatanner, jossa kivet ja polttopullot lensivät – HS haastatteli ihmisiä, jotka joutuivat Delhin väkivaltaisuuksien ytimeen

Ulkomaat

Kaupungista tuli sotatanner, jossa kivet ja polttopullot lensivät – HS haastatteli ihmisiä, jotka joutuivat De

New Delhi

Ruumishuoneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006420524.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pervaz

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väkivaltaisuuksien

Lainaa