Ulkomaat

Maailmalla koronaviruksen seurauksena kuolleita jo yli kolmetuhatta

Koronaviruksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan ulkopuolella noin 8 000 tartuntaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tartuntakeskittymä hoitokodissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy