Turkki syyttää Kreikkaa rajan yli pyrkineen syyrialaisen kuolemasta – Väitetystä uhrista kiertää video, joka Kreikan mukaan on valeuutinen

Ulkomaat

Turkki syyttää Kreikkaa rajan yli pyrkineen syyrialaisen kuolemasta – Väitetystä uhrista kiertää video, joka K

Syyrialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin

Juttua korjattu 2.3.2020 kello 15.20: Kreikan viranomaiset ovat käyttäneet kyynelkaasua rajalla, eivät Turkin viranomaiset.