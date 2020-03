Venäjällä lapset ja nuoret ovat kilpailleet siitä, kuka kykenee purkamaan ja kokoamaan AK-74-rynnäkkökiväärin nopeimmin. Kilpailun järjesti vuonna 2016 perustettu Junarmija-nuorisoarmeija, jonka tarkoituksena on valmistaa nuoria armeijaa varten.

”Emme opettele runoja vaan sotilaallisuutta”, kuusivuotiaan tyttärensä kilpailuun tuonut Jekaterina Šukina sanoi uutistoimisto Reutersille.

Kilpailuun osallistui 240 lasta ja nuorta. Voittajaksi selviytyi 16-vuotias Igor Sokolov, joka sai palkinnoksi voitosta rynnäkkökiväärin.

Sokolovilta kului AK-74-rynnäkkökiväärin purkamiseen ja kokoamiseen reilut 20 sekuntia. Hän kertoi harjoitelleensa taitojaan jo kuuden vuoden ajan. Sokolov harjoittelee kolme kertaa viikossa muutaman tunnin ajan.

Kilpailun järjestäneestä Junarmijasta on muodostumassa koko Venäjän kattava järjestö, jonka lähin vertauskohta on Neuvostoliiton aikainen pioneeriliike. Idean isä on puolustusministeri Sergei Šoigu.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varusmiespalveluksen arvostuksen kohentaminen ja lasten isänmaallinen kasvatus.

Junarmija eli Nuori armeija kokoaa yhteen venäläiskoulujen tuhannet sekalaiset kerhot, joiden toimintaa yhdistää löyhästi isänmaallisuus. On laskuvarjojoukkojen kerhoa, nuorten vakoilijoiden klubia, historianharrastajia, ensiaputaitojen opettelijoita ja urheilukerhoja, joissa harjoitellaan vaikka karatea ja judoa. Tarkoituksena on nyt saada nämä kerhot yhteen ruotuun ja ohjakset Moskovaan.

Pidemmän aikavälin tavoite on, että armeijaan houkutellaan koulutettuja osaajia. Sotilasmahtiin panostava Venäjä uusii aseitaan, ja niiden käsittelyssä tarvitaan aiempaa enemmän monimutkaisia taitoja.

Noin puolet kerhojen jäsenistä on tyttöjä. Liikkeen ideaa perustellaan myös sillä, että lapset saadaan liikkumaan ja pois tietokoneiden, pelien ja puhelimien äärestä. Pelkän kansanterveyden parantamisen sijasta tavoitteena kuitenkin on, että lapsi kasvaa armeijakuntoon.