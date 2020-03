Voimakas tornado on tappanut ainakin kahdeksan ihmistä Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tornado iski paikallista aikaa tiistaiaamuna eli Suomen aikaa iltapäivällä Nashvillen kaupunkiin, jossa useita rakennuksia on sortunut myrskyn voimasta. Yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoo, että ainakin kaksi ihmistä on kuollut Nashvillessä.

Yhdysvaltojen etelävaltioihin odotetaan myrskysäätä myös myöhemmin tiistaina Texasiin, Alabamaan, Georgiaan, Pohjois-Carolinaan ja Virginiaan, kertoo CNN.