Soufli.

Parikymppinen mies istuu moottoritien reunassa ja itkee. Hänen kanssaan rivissä istuu neljä muuta nuorta miestä ja yksi poika, jonka äänestä kuulee, että hän on vielä lapsi.

He kertovat tulleensa Egyptistä Turkin kautta Kreikkaan ja olleensa viimeiset seitsemän päivää ja yötä metsässä. Nyt he odottavat poliisia, sillä he haluavat hakea turvapaikkaa täältä Kreikasta.