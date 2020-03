Houston / Helsinki

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen kannattajat äänestävät tiistaina puolueen presidenttiehdokkaasta 14 osavaltiossa. HS seuraa vaalipäivää ja tuloksia hetki hetkeltä tiistai-illasta keskiviikkoaamuun. Liveseurannan löydät tämän jutun lopusta.

Supertiistaiksi kutsutun vaalipäivän alla esivaalien asetelmat muuttuivat dramaattisesti, kun ehdokkaat Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar ilmoittivat jättävänsä kisan kesken ja tukevansa entistä varapresidenttiä Joe Bidenia presidentti Donald Trumpin haastajaksi.

Biden kompuroi esivaalikevään ensimmäisissä osavaltioissa, mutta otti ison voiton lauantaina äänestäneessä Etelä-Carolinassa. Sen jälkeen puolueen maltillinen siipi ryhmittäytyi Bidenin taakse ja tämä näytti nousevan taistelemaan koko kisan voitosta vasemmistolaisen senaattorin Bernie Sandersin rinnalle.

Tiistaina ehdolla on yhä myös senaattori Elizabeth Warren. Lisäksi New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg tulee mukaan uutena ehdokkaana. Miljardööri Bloomberg on käyttänyt kampanjaansa satoja miljoonia dollareita rahaa, mutta hän jätti ensimmäiset osavaltiot väliin ja vasta tiistaina nähdään ensimmäisen kerran, kuinka pitkälle rahalla pääsee.

Äänestys on parhaillaan käynnissä, ja se jatkuu keskiviikkoaamuun Suomen aikaa.