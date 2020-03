”Hän on vanhuudenhöperö ääliö.”

Ja hänestä on ehdottomasti päästävä eroon.

Näin rankan kielteisiä ajatuksia on Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista texasilaisella Natasha Griffinillä, 48, joka osallistui tiistaina demokraattien presidenttiehdokkaiden esivaaleihin sangen erikoisessa paikassa: Helsingin keskustakirjastossa Oodissa.

Kaivopuistossa asuva Griffin antoi äänensä amerikkalaisittain hyvin vasemmistolaiselle ja myös hyvin suositulle ehdokkaalle Bernie Sandersille, joka on luvannut maksutonta terveydenhuoltoa ja korkeakouluopetusta. Griffinin mielestä vermontilainen senaattori Sanders on ainoa, joka voi lyödä Trumpin marraskuun presidentinvaaleissa.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta historiassa, kun amerikkalaiset pääsivät äänestämään maansa vaaleissa fyysisellä äänestyspaikalla Suomessa. Tämän takasi se, että demokraattien kansainvälinen siipi Democrats Abroad hyväksyi äskettäin Suomessa toimivan osaston viralliseksi maajäsenekseen, kertoi Suomen-osaston puheenjohtaja Dana Freling.

Freling on asunut Suomessa jo 29 vuotta ja hänellä on myös Suomen kansalaisuus. Monen muun Oodiin saapuneen tavoin hän kertoi olevansa kauhuissaan siitä, mitä Yhdysvalloille on Trumpin aikana tapahtunut.

”Hän on tehnyt silppua monista perustuslakimme kohdista. Kaaoksesta ja valehtelusta on tullut uusi normi. Yhdysvaltain demokratia on aiemmin ollut koko maailman ihanne, meidän pitäisi olla kukkulan päällä loistava majakka”, Freling sanoi.

Democrats Abroad -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Dana Freling (oik.) ja varapuheenjohtaja Derek Sellin ovat huolissaan suunnasta, mihin presidentti Donald Trump on Yhdysvaltoja ajanut. Kuva: Kari Pullinen

Suomen-osaston varapuheenjohtaja Derek Sellin säesti sanomalla, että Yhdysvaltain demokratian perusta on joutunut vakavasti uhatuksi Trumpin presidenttiyden aikana.

”Yksi mies asettuu lain yläpuolelle, siinä se uhka on.”

Vuonna 1964 perustettu Democrats Abroad (DA) on demokraattipuolueen virallinen osa, joka edustaa lähes yhdeksää miljoonaa ulkomailla asuvaa amerikkalaista ja järjestää äänestyksiä noin 45 maassa yli 200 äänestyspaikalla. DA:lle on varattu yhteensä 21 delegaattia tai valitsijamiestä, jotka osallistuvat puolueen presidenttiehdokkaan valintaan: heistä esivaaleissa valitaan kolmetoista.

Oodissa järjestetään toinen äänestys demokraateille ensi lauantaina. Suomessa asuu arviolta noin 6 000 Yhdysvaltain kansalaista, joista hieman alle 400 on rekisteröitynyt demokraattiäänestäjäksi. Esivaaleissa voi äänestää myös postitse tai elektronisesti.

Tiistai ei ollut esivaaleissa mikä tahansa päivä vaan ”supertiistai”, jonka aikana yhteensä 15 osavaltiota tai aluetta äänestivät demokraattien ehdokkaita. Päivän aikana jaossa oli noin kolmasosa kaikista delegaateista, mikä voi tarkoittaa jollekin ehdokkaalle jopa ratkaisevaa johtoasemaa.

Minnesotasta kotoisin oleva Maggie Knorr, 26, toimi vapaaehtoisena tiistaina, kun yhdysvaltalaiset demokraatit äänestivät Helsingin Oodi-kirjastoon avatulla vaalipaikalla. Kuva: Kari Pullinen

Päivää alustettiin huikean dramaattisilla käänteillä, kun kaksi kisasta luopunutta maltillista ehdokasta Pete Buttigieg ja Amy Globuchar heittäytyivät entisen varapresidentin Joe Bidenin tueksi. Näin he pyrkivät estämään sen, että radikaalina pidetty Sanders nousisi puolueen ehdokkaaksi.

Dana Freling ei vaalivirkailijana saanut ottaa kantaa yksittäisiin ehdokkaisiin, mutta hän sanoi olevansa huolissaan siitä, että puolue repeää sisäisesti ennen heinäkuussa pidettävää puoluekokousta tai sen aikana. ”Kyllä se minua huolestuttaa, tämä on haaste”, hän sanoi.

Bernie Sandersiin uskova texasilainen Griffin suhtautui uutisiin penseästi ja hän pelkäsi, että juoniminen ja puolueen sisäinen taistelu lopulta hyödyttää vain Trumpia.

”He [maltilliset] epäonnistuvat. Biden ei pysty lyömään Trumpia. Berniellä on ruohonjuuritason kannattajien tuki. Bernie on puolueen toivo, kukaan muu ei Trumpia päihitä”, Griffin sanoi.

Griffin sanoi olevansa ylpeästi ”sydänverta vuotava liberaali” ja ”demokraattisen sosialismin” tukija.

Helsingin Arabiassa asuva Tracey Feeney, 61, antoi äänensä Joe Bidenille. Kuva: Kari Pullinen

Täysin eri tavoin politiikkaa lähestyi Helsingin Arabiassa asuva Tracey Feeney, 61, joka antoi äänensä Bidenille. Hän uskoi, että Biden voi vedota puolueensa maltillisten äänestäjien lisäksi itsenäisiin äänestäjiin ja jopa joihinkin Trumpin kannattajiin, jotka ovat pettyneet presidenttiin.

”En usko, että Bernie voittaisi Trumpia. Hän on liian vasemmalla. Meidän on pelattava keskellä”, Feeney sanoi.

Feeney on kotoisin perinteisesti konservatiivisesta Utahin osavaltiosta. Hän sanoi äänestäneensä koko elämänsä republikaaneja, mutta vaihtoi puoluetta vuonna 2016, kun Trump pyrki presidentiksi.

Ohiosta kotoisin oleva, Hyvinkäällä asuva 66-vuotias Bill Lambdin kertoi, että myös hänen äänensä menee Sandersille, joka johtaa edellisten esivaalien tuloksissa ja jolle povattiin kyselyissä suurta voittoa supertiistaina.

”Hän on ainoa ehdokas, joka ottaa kantaa Afganistanin ja Irakin sotiin. Ja hän puhuu terveydenhuollosta paljon laaja-alaisemmin kuin muut”, Lambdin sanoi.

Hyvinkäällä asuva 66-vuotias Bill Lambdin äänesti vasemmistolaista ehdokasta Bernie Sandersia. Kuva: Kari Pullinen

Lambdin kertoi, että näyttää sille, että koko demokraattisen puolueen eliitti on ryhmittymässä Sandersia vastaan ja Bidenin puolelle. Samoin kävi 2016, kun puoluepamput tukivat Hillary Clintonia Sandersin kustannuksella.

Mikäli Biden valittaisiin puolueensa ehdokkaaksi, se saattaisi tappaa monen sandersilaisen innon päävaalissa. Äänestäisitkö sinä Bidenia, jos hänestä tulee puolueen ehdokas?

”En ole varma. Päätän sen sitten aikanaan”, Lambdin sanoi.

Texasilainen Griffin puolestaan sanoi ”I vote for blue, no matter who”, eli hän äänestää ketä tahansa demokraattia kaataakseen Trumpin.

”Äänestäisin jopa Bloombergia, mutta hän on siellä tynnyrin pohjalla alimmaisena”, Griffin totesi.

New Yorkin entinen pormestari, miljardööri Michael Bloomberg pani kaikki paukkunsa – yli 500 miljoonan dollarin vaalimainonnan muodossa – supertiistaihin.

Hänellä ei ennen äänestyspäivää ollut yhtään delegaattia plakkarissaan. Jos hän ei tiistaina saa taakseen merkittävää kannatusta, esivaalit lienevät jatkossa Sandersin ja Bidenin kaksintaistelu.