Italian hallitus päätti hätäistunnon jälkeen keskiviikkona iltapäivällä sulkea kaikki maan koulut ja yliopistot koronavirustartuntojen vuoksi. Asiasta kertoi uutistoimisto Ansa.

Opetusministeri Lucia Azzolina ilmoitti heti Ansan uutisen jälkeen, ettei virallista päätöstä ole vielä tehty ja että hän neuvottelee asiasta vielä ministeriönsä opetus- ja tiedeneuvoston kanssa. Ansan mukaan sulkemispäätös on kuitenkin tulossa vielä keskiviikon aikana.

Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan keskiviikkona Italiassa 2 502:een. Tiistai-iltaan mennessä tautiin oli kuollut Italiassa 79 ihmistä. Tartuntoja on Italiassa kolmanneksi eniten Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Tautitilanteen pahentuessa Italian terveysministeriö julkaisi koko maata koskevat uudet ohjeet, kertoo sanomalehti Corriere della Sera. Ohjeiden mukaan kättelyn lisäksi myös italialaisiin käytöstapoihin kuuluvat poskisuudelmat ovat pannassa. Kansalaisia neuvotaan pitämään toisiinsa vähintään metrin mittainen etäisyys.

Lisäksi Italiassa suunnitellaan julkisten tapahtumien kieltämistä sekä elokuvateattereiden ja teattereiden sulkemista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kaikkia yli 75-vuotiaita kansalaisia pyydetään pysymään mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Sama koskee yli 65-vuotiaita, jos heillä on flunssan oireita. Nämä määräykset olivat aiemmin voimassa vain karanteenimääräysten kohteeksi joutuneilla ”punaisilla alueilla” Lombardian, Veneton ja Emilia-Romagnan alueilla eli Milanon, Venetsian ja Bolognan seuduilla.

Tartunnat olivat tiistaihin mennessä levinneet pohjoisen vauraasta Lombardiasta koko maahan. Varmistetuista tapauksista raportoitiin kaikilta Italian 20 hallintoalueelta lukuun ottamatta Luoteis-Italian alppialuetta Aostanlaaksoa Ranskan rajalla.

Corriere della Serran mukaan useat kaupungit ja kunnat myös karanteenialueiden ulkopuolella ovat sulkeneet ovensa loppuviikon ajaksi. Lehden mukaan pääministeri Giuseppe Conten hallitus harkitsee koko maan kaikkien koulujen sulkemista määräajaksi. Päätös sulkemisesta on määrä tehdä torstaina.

Ensimmäiset kaksi koronatartuntaa varmistettiin Italiassa jo tammikuun viimeisenä päivänä, kun Milanon kautta Roomaan matkustaneet kiinalaispotilaat osoittautuivat koronaviruksen kantajiksi. Asiaan ei kiinnitetty sen suurempaa huomiota.

Ensimmäinen Italiassa tartunnan saanut italialainen on 38-vuotias mies, jota on kutsuttu julkisuudessa nimityksellä Potilas yksi. Pienestä Codognon kaupungista Milanon kaakkoispuolelta kotoisin oleva mies ilmestyi perjantaina helmikuun 14. päivänä tohtori Luca Pellegrinin vastaanotolle läheisessä Castiglione d’Addan kylässä ja valitti flunssaa. Pellegrini määräsi hänelle lääkkeet ja passitti miehen tiehensä, kertoo sanomalehti la Repubblica.

Kaksi päivää myöhemmin Potilas yksi saapui Codognon sairaalaan, koska hänelle oli noussut kuume. Miehen lääkitys tarkistettiin ja hänet lähetettiin takaisin kotiin. Potilas tuli sairaalaan uudelleen keskiviikkona 18. helmikuuta, koska hänellä oli hengenahdistusta. Hänet otettiin sairaalaan tarkkailuun, mutta henkilökunta ei suojautunut millään tavalla eikä potilasta eristetty.

Vasta torstaina 19. helmikuuta potilaan raskaana oleva, oireeton vaimo muisti miehensä tavanneen tammikuussa italialaisen ystävän, joka oli palannut matkalta Kiinasta. Mies pantiin lopulta eristykseen ja hänelle tehtiin virustesti.

Tautitilanteen vakavuus alueella tajuttiin seuraavana päivänä, kun kaksi iäkästä potilasta kuoli ja heiltä löydettiin koronavirus kuoleman jälkeen. Perjantaina helmikuun 21. päivänä raportoitiin 16:sta koronavirustapauksesta Milanon alueella.

Seuraavana päivänä pääministeri Conte haukkui terveydenhuollon ”naurettavasta toiminnasta” ja uhkasi rajoittaa kuvernöörien valtaa ja alueiden itsemääräämisoikeutta taudin vuoksi. Oikeistopuolue Lega haukkui Conten puheet ”fasistisiksi” ja neuvoi pääministeriä ottamaan vuodelepoa. Poliittinen riitely vaimeni pian taudin levitessä nopeasti.

Asiantuntija-arvioiden mukaan virus on levinnyt Pohjois-Italiassa kaikessa rauhassa viikkoja ennen kuin Potilas yksi saapui Codognon sairaalaan, missä hän on hoidossa edelleen.

Ensimmäiset flunssalääkkeet Potilas yhdelle määrännyt tohtori Pellegrini on viruksen vuoksi sairauslomalla ja niin on The Washington Postin keskiviikkoisen raportin mukaan joka kymmenes alueen terveydenhuollon työntekijä. Lääkäreiden ja hoitajien lisäksi myös sairaalavuoteet ovat lopussa.

Kymmenen Serie A:n jalkapallo-ottelua on tähän mennessä peruttu ja loput on pelattu suljetuilla stadioneilla. Teatterit Pohjois-Italiassa ovat kiinni, konsertit ja viinifestivaali on peruutettu, Milanon muotiliikkeet ovat sulkeneet oviaan.

Positiiviset uutiset Italiasta ovat vähissä. Talviflunssan kynsiin joutunut paavi Franciscus, 83, sentään antoi tiistaina negatiivisen näytteen koronavirustestissä, raportoi Il Messaggero.