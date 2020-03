Maastopalot ovat virallisesti sammuneet yli 240 päivän jälkeen Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa. Asiasta kertoo osavaltion vapaaehtoispalokunta RFS Twitterissä. Kyseessä on ensimmäinen kerta viime heinäkuun jälkeen, kun Uudessa Etelä-Walesissa ei ole yhtään aktiivista maastopaloa.

Vaikka maastopalot ovat Australiassa tavallisia, viime vuodesta riehuneet maastopalot olivat historiallisen voimakkaat. Eniten paloissa kärsi Uuden Etelä-Walesin lisäksi Victorian osavaltio. Paloissa kuoli tiettävästi 34 ihmistä ja ne tuhosivat yli 3 000 taloa. Lisäksi jopa miljardin eläimen on arveltu saaneen surmansa.

Nyt asiantuntijat kehottavat ymmärtämään historiallisen maastopalokauden opetukset nopeasti, uutisoi australialainen The Sydney Morning Herald tiistaina. Seuraava maastopalokausi on luvassa puolen vuoden sisällä, kun Australian talvi on ohi ja kevät alkaa jälleen syyskuussa.

Noin kolmasosa osavaltion metsistä paloi, mutta kaksi kolmasosaa ei. On siis olemassa mahdollisuus toiselle merkittävälle maastopalokaudelle, sanoi Uuden Etelä-Walesin RFS:n palojen käyttäytymisen asiantuntija Simon Heemstra Sydney Morning Heraldille.

Valmistautuakseen maastopaloihin tutkijat haluavat ymmärtää erityisesti varoituskarttojen, tekstiviestihälytysten ja puhelinsovellusten roolin tuhojen minimoimisessa. Tällä hetkellä monet viranomaiset työskentelevät päivittääkseen maan maastopalovaaran arviointijärjestelmää, joka on kehitetty 1960-luvulla. Järjestelmässä maastopalojen aiheuttamat vaarat on luokiteltu värikoodein vihreästä tummanpunaiseen. Päivityksiä järjestelmään on odotettavissa muutaman vuoden sisällä.

”Se auttaa tulevaisuudessa meitä paremmin varoittamaan ja valmistamaan yhteisöjä maastopaloihin sekä sijoittamaan paremmin palokalustoa”, totesi Heemstra.

Vuosi 2019 oli Australian mittaushistorian kuumin ja kuivin vuosi, kertoo maan ilmatieteen laitos. Joulukuussa Australian historian kuumimman yksittäisen päivän ennätys rikottiin kahtena päivänä peräkkäin. Kuivuuden jälkeen saapuivat tulvat ja helmikuun puolessa välissä Sydneyssä satoi eniten 30 vuoteen.