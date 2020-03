Tallinna

Tallinnan vanhan kaupungin satamassa aloitettiin keskiviikkona maahan saapuvien matkustajien kuumemittaukset koronaviruksen varalta.

Kuumetta mitataan lämpökameroilla, jotka kertovat ihmisen ruumiinlämmön noin 0,3 asteen tarkkuudella, kertoo Viron terveysviraston kriisitoimikuntaan kuuluva Ragnar Vaiknemets. Mittaukset eivät viivästytä toimintaa satamassa.

Jos matkustajalla on lämpökameran mukaan yli 38 astetta kuumetta, viranomaiset pyytävät hänet sivuun. Satamaan on pystytetty Punaisen ristin vapaaehtoisten työntekijöiden ylläpitämä piste, missä kuume mitataan uudestaan.

”Lämpötilan raja on tarkoituksella asetettu melko korkealle, sillä jonkun ihmisen normaalilämpötila voi olla yli 37 astetta. Matkustajat voivat olla myös kuumissaan kiireen tai liikavaatetuksen takia, joten tällä tavalla seulomme heidätkin pois”, Vaiknemets sanoo.

Kuume itsessään ei tietenkään tarkoita koronavirusta, Vaiknemets sanoo. Kipeitä ihmisiä ohjeistetaan vapaaehtoisen karanteenin pitämiseen, ja heille annetaan infolehtiset koronaviruksesta ja hengitysmaskit. Heitä kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä itse.

Terveysviranomainen Ragnar Vaiknemets. Kuva: Alma Onali / HS

Jos kuumeen lisäksi henkilöllä ilmenee muita oireita, kuten yskää tai hengitysvaikeuksia, vapaaehtoiset tiedustelevat, onko henkilö kenties matkustanut Maailman terveysjärjestön WHO:n listaamilla riskialueilla, kuten Kiinassa, Pohjois-Italiassa tai Iranissa.

Mikäli henkilö on selvästi sairas, ja koronavirusepäilylle on aihetta, voidaan paikalle kutsua ambulanssi. Koronavirustestit suoritetaan sairaalassa.

Vaiknemets korostaa, että kuumeseulonta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ketään ei pakoteta mihinkään, viranomaiset eivät aseta ketään karanteeniin, ja henkilöllä on missä tahansa vaiheessa oikeus kieltäytyä toimenpiteistä.

”Lähinnä tarkoituksena on jakaa tietoa koronaviruksesta ja ohjeistaa ihmisiä, kuinka pitää huolta omasta terveydestä”, Vaiknemets sanoo.

Kuumemittausten aloittamisesta päätti Viron hallitus. Samat toimenpiteet aloitetaan kenties jo torstaina myös Tallinnan lentokentällä.

Mittaukset itsessään eivät estä koronaviruksen leviämistä, mutta hallitus haluaa viestiä ottavansa tilanteen hyvin tosissaan, kertoo sosiaaliministeriön terveysjärjestelmien kehitysosaston päällikkö Agris Koppel.

Toisin kuin Viro, Suomi ei ole toistaiseksi aloittanut kuumemittauksia satamissa tai lentokentillä. Suomi aikoo varustaa matkustuspaikat kuitenkin infopisteillä, joista matkustajat saavat koronavirusta koskevaa materiaalia.

”Jotkut ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi suhtautua asiaan coolimmin, kuten Suomen hallitus. Toiset taas vaativat enemmän toimia”, Koppel sanoo.

Ketään ei kuitenkaan kielletä astumasta maahan kuumeen takia, Koppel sanoo. Valvonnan tarkoituksena on jakaa tietoa, jotta ihmiset osaavat toimia, jos aihetta koronaepäilylle tulee.

Viranomaiset eivät vielä tiedä, kuinka kauan kuumemittauksia jatketaan.

”Tilanne elää päivittäin. Tärkein päämäärämme on estää viruksen leviäminen”, Koppel sanoo.

Punaisen ristin työntekijä Haide Laanemets (vas.) istui mallina, kun vapaaehtoistyöntekijä Peeter Aatonen esitteli kontaktivapaan kuumemittarin käyttöä. Kuva: Alma Onali / HS

Virossa on tähän mennessä löydetty kaksi koronavirustapausta, joista toinen varmistui tiistaina. Potilas oli lentänyt Italiasta Latviaan helmikuun lopulla, mistä hän oli jatkanut henkilöautolla Viroon. Potilas oli kutsunut ambulanssin kotiinsa oireiden ilmaannuttua.

Viron sosiaaliministeri Tanel Kiik arvioi virolaismedialle, että tartunnan saaneiden määrä Virossa tuskin jää kahteen. Kiikin mukaan paniikkiin ja suurempiin toimiin, kuten massatapahtumien perumisiin, ei ole aihetta. Jokainen järjestäjä ja toimija saa omalla tahollaan pohtia, miten he haluavat toimia, Kiik sanoo.

Viikko sitten Liettua julisti maahan hätätilan koronaviruksen takia, vaikka siihen mennessä maassa ei ollut varmistunut vielä ainuttakaan tartuntaa. Nyt Liettuassa on varmistunut yksi koronatapaus.

Kiikin mukaan Liettua pystyi tekemään niin, koska siellä on erilainen lainsäädäntö kuin Virossa.

”Liettua näki, että he eivät olisi voineet tarttua tiettyihin toimiin ilman hätätilan julistamista. Meillä ei ole tarvetta hätätilan julistamiselle, se herättäisi vain hämmennystä ja tarpeetonta pelkoa ihmisissä”, Kiik sanoo Viron yleisradioyhtiön Esimene stuudio -ohjelmassa.

Kiik muistuttaa, että nuhainen nenä ja kipeä kurkku on todennäköisimmin ihan tavallista flunssaa. Aihetta huoleen koronasta on, jos henkilö on matkustanut riskialueilla tai ollut lähikontaktissa riskialueilla matkustaneen ihmisen kanssa.

Koronavirus on aiheuttanut jonkin verran ylireagointeja myös Virossa. Esimerkiksi tammikuun lopussa eräässä tallinnalaisessa hotellissa majoittuneet kiinalaisturistit oli kyyditetty sairaalaan tutkimuksiin, koska hotellin työntekijä epäili heidän sairastavan koronavirusta.

Kiinalaisturistit olivat viettäneet paljon aikaa huoneessaan ja tilanneet ruokaa huonepalvelusta. Tämän perusteella hotellityöntekijä oli ajatellut, että turistit ovat kipeitä, ja soittanut hotelliin ambulanssin.

Hämmentyneet turistit kyyditettiin sairaalaan tutkimuksiin, missä heidät todettiin täysin terveiksi.

Satamassa kuumeseulontaa valvova terveysviranomainen Vaiknemets sanoo, että tällä hetkellä virolaiset pelkäävät koronavirusta suhteettoman paljon.

”Pelko syntyy tietämättömyydestä. Siksi me emme ole täällä vain löytääksemme uusia tartuntatapauksia, vaan jakaaksemme tietoa.”