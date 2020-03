Venezuelan presidentti Nicolás Maduro kehotti naisia hankkimaan kuusi lasta maansa hyväksi naisten terveyttä käsittelevässä tapahtumassa tiistaina. Asiasta uutisoi esimerkiksi venezuelalainen media TVV Noticias.

”Jumala siunatkoon sinua, kun olet antanut elämän kuudelle pienelle tytölle ja pojalle”, presidentti sanoi paikalla olleelle naiselle Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Venezuelassa on käynnissä vakava taloudellinen ja humanitaarinen kriisi. Maa kärsii elintarvikkeiden ja lääkkeiden puutteesta, ja paikallinen valuutta on menettänyt käytännössä arvonsa hyperinflaation takia.

Joka kolmas venezuelalainen näkee nälkää, kertoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman tutkimus. 59 prosentilla Venezuelan talouksista ei ole tarpeeksi rahaa ruuan ostamiseen. 65 prosentilla talouksista ei ole puolestaan varaa ostaa muita päivittäistarvikkeita, kuten hygieniatuotteita, vaatteita tai kenkiä.

Vuosien 2013 ja 2018 välillä 13 prosenttia venezuelalaisista lapsista oli aliravittuja, kertoo Unicef. Katolilaisen avustusjärjestö Caritasin mukaan alle viisivuotiaista lapsista 16 prosenttia kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja puolet enemmän ikäisilleen hitaasta kasvusta.

Maan hallitusta ja armeijaa johtavaa Maduroa vastustaa Juan Guaidón johtama oppositio. Useat maat ovat tunnustaneet Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi.

Maduron keskiviikkoiset kehotukset herättivätkin nopeasti närää Guaidón kannattajien keskuudessa.

”Sairaalat eivät toimi, rokotteita ei ole, äidit eivät voi imettää koska he ovat aliravittuja tai ostaa korviketta, koska se on kallista ja maasta on pakko muuttaa humanitaarisen kriisin vuoksi. Maduro ja hänen hallituksensa ovat harhaluuloisia”, opposition hallitseman parlamentin jäsen Manuela Bolívar twiittasi keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.