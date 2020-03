Kreikka aikoo palauttaa omiin kotimaihinsa kaikki siirtolaiset, jotka ovat tulleet maahan 1. maaliskuuta jälkeen, sanoi Kreikan maahanmuuttoministeri Notis Mitarachi myöhään keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tuhansia siirtolaisia on pyrkinyt Turkista Kreikkaan sen jälkeen, kun Turkki viikonloppuna ilmoitti, ettei se enää estä siirtolaisten pyrkimistä Turkista EU:hun.

Kreikka on sanonut, ettei se ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia. YK:n mukaan päätökselle ei ole laillista pohjaa.

Ministeri Mitarachi sanoi, että Kreikka siirtää kaikki maahan maaliskuun alun jälkeen laittomasti tulleet siirtolaiset Serresin kaupunkiin.

Lisäksi Kreikan saarilla olevat, ennen vuoden 2019 alkua tulleet turvapaikanhakijat siirretään Kreikan mantereelle. Pelkästään Lesboksen saarella on 20 000 turvapaikanhakijaa.

Kreikka syyttää Turkkia siitä, että se ajaa siirtolaisia rajalle. Myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on arvioinut, että tilanteen kärjistyminen vaikuttaa Turkin järjestämältä operaatiolta.

EU:n arvion mukaan Kreikan ja Turkin rajan tuntumassa on noin 25 000 siirtolaista ja turvapaikanhakijaa.

Turkki on syyttänyt Kreikkaa kovista otteista siirtolaisia kohtaan. Turkin mukaan Kreikan joukot tappoivat yhden ihmisen ja haavoittivat viittä keskiviikkona, kun he yrittivät ylittää rajan. Kreikka on kiistänyt väitteet.

Kreikan poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja vesitykkejä maahan pyrkijöiden hillitsemiseksi, mutta kieltää muut voimakeinot.