Moskova

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapaavat tänään torstaina Moskovassa, panokset ovat isoja.

Tapaamisen virallisena aiheena on nopeasti kärjistynyt tilanne Luoteis-Syyrian Idlibissä. Turkki ja Syyrian armeija käyvät alueella nyt avointa sotaa, kun Turkki kostaa viime viikolla kolonnaansa tehtyä tuhoisaa iskua. Iskussa kuoli 34 turkkilaista sotilasta.

Venäjä on Syyrian hallituksen tärkein liittolainen. Presidentti Bashar al-Assad on saanut valtaosan maasta haltuunsa pitkälti Venäjän ilmapommitusten ansiosta. Turkki tukee kapinallisia.

Idlib on Syyrian viimeinen niin sanottu kapinallisalue, joten Assad haluaisi sen haltuunsa. Turkki puolestaan haluaa estää tämän, koska sanoo pelkäävänsä pakolaisaaltoa. Idlibin alueella noin miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taisteluiden vuoksi.

Maan sisäisiä pakolaisia Idlibin pakolaisleirillä Syyriassa, lähellä Turkin rajaa. Kuva: Umit Bektas / Reuters

Erdoğan on vaatinut EU:ta tukemaan Turkkia Idlibin suhteen, ellei se halua uutta siirtolaiskriisiä. Varoituksena Turkki avasi viime viikolla Kreikan-rajansa EU:hun pyrkiville siirtolaisille.

Niinpä tapaamista seurataan nyt erityisen tarkkaan.

Periaatteessa tilanne on hyvin vaarallinen, sillä Syyrian rinnalla taisteleva Venäjä ja Nato-maa Turkki ovat lähellä sotaa.

Kummallakaan ei silti näytä olevan halua suoraan konfliktiin. Molemmat ovat korostaneet, että turkkilaiskolonnaa pommitti Syyrian armeija eikä Venäjä.

Tosin pommituksella oli vähintään Venäjän siunaus. Sen mielestä Turkki oli mennyt liian pitkälle, kun Idlibistä ammuttiin olkapääohjuksilla sotakoneita ja tehtiin lennokkihyökkäyksiä Venäjän tukikohtaan.

Ainakin tähän asti Turkin ja Venäjän suhteissa Syyria on vain yksi elementti, jonka vuoksi ei uhrata kaikkea.

Niin on ollut kesästä 2016, jolloin Venäjä ja Turkki päättivät unohtaa välit jäädyttäneen kiistan, joka alkoi Turkin ammuttua alas venäläisen rynnäkkökoneen.

Mailla ei ole ollut varaa välirikkoon. Taloudellisia kytkyjä on liikaa. Esimerkiksi alkuvuodesta Putin ja Erdoğan avasivat yhdessä kaasuputken.

Lisäksi molemmat ovat autoritaarisia johtajia, jotka vaikuttavat näkevän maailman melko samalla tavalla.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan (vas.) ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Venäjän Sotsissa viime lokakuussa. Kuva: Sergei Chirikov / Reuters

Venäjä on vahvistanut kalustoaan Syyriassa sen jälkeen, kun välit Turkin kanssa ovat kiristyneet. Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä on kuljettanut sinne viime päivien aikana viisi sota-alusta Bosporinsalmen kautta. Lisäksi Venäjä on lentänyt Syyriaan lisää sotakoneita.

Niiden avulla Venäjä näyttää voimaa ja varautuu mahdolliseen Bosporinsalmen sulkemiseen venäläisaluksilta, jos Putinin ja Erdoğanin neuvottelut kariutuvat.

Käynnissä on myös propagandasota.

Turkin ja Venäjän viranomaiset näkevät totuudessa lähinnä välinearvoa. Sitä käytetään, kun siitä on hyötyä.

Venäjän puolustusministeriö esimerkiksi kiistää järjestään syyllistyneensä koskaan mihinkään. Erityisen sitkeästi se kiistää pommittavansa siviilikohteita todisteista piittaamatta. Viimeksi tällä viikolla YK:n tutkijat kertoivat Venäjän pommittaneen Idlibissä siviilikohteita, ja alueelta on pommitusten vuoksi lähtenyt pakoon satoja tuhansia siviileitä.

Turkki taas esiintyy alueen siviilien puolustajana, vaikka on omilla toimillaan edistänyt sotaa.

Turkin armeijan sotilasajoneuvojen jono liikkui Idlibin kaupungin itäpuolella Syyriassa helmikuussa. Kuva: Bakr Alkasem / AFP

Esimerkiksi Venäjällä ulkoministeriö, puolustusministeriö ja muut toimijat eivät ole aina samalla linjalla Syyrian, Libyan ja muun Lähi-idän suhteen.

Tällainen hajaannus on osin luonnollista, osin Putinin tietoisen linjan tulos. Tämä tarkoittaa myös, ettei esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrovin Helsingissä tiistaina esittämistä jyrähdyksistä voi päätellä liikaa torstain neuvottelujen tuloksia.

Lopulta ratkaisevaa on, mitä Putin ja Erdoğan sopivat.

Idlib on Erdoğanille oikeasti tärkeä. Turkki pelkää, että Syyrian hyökkäys aiheuttaisi paitsi pakolaisaallon myös hajottaisi Idlibin jihadistit ympäriinsä, aluksi Turkkiin.

Putin ja Erdoğan sopivat syyskuussa 2018, ettei Syyria hyökkää Idlibiin, jos Turkki estää alueella olevien jihadistien hyökkäykset ja mahdollistaa liikenteen alueen läpi kulkevilla tärkeillä moottoriteillä.

Turkin joukot Idlibissä ovat periaatteessa valvomassa tätä puskurivyöhykettä. Hyökkäykset vyöhykkeeltä ovat kuitenkin jatkuneet.

Idlibissä on joitakin Turkin tukeman Vapaan Syyrian armeijan joukkoja, mutta käytännössä aluetta hallitseva jihadistiryhmittymät. Alueelle on tuotu jihadisteja eri puolilta maata, sillä Syyrian armeija on kapinallisalueita vallatessaan antanut antautumisen vaihtoehdoksi siirtymisen Idlibiin.

Sinne on paennut myös siviilejä kapinallisalueilta, joita hallinto on vallannut. Niinpä alueen asukasluku on kaksinkertaistunut noin kolmeen miljoonaan.

Turkki on tehnyt yhteistyötä myös jihadistien kanssa, ilmeisesti aseistanutkin heitä.

Nyt Erdoğan haluaa uusia aiemmat sopimukset laajemmalla suojavyöhykkeellä, käytännössä tulitauon. Hän haluaa siis säilyttää nykytilanteen, vaikka kaikki tietävät sen olevan väliaikainen.

Venäjäkin tietää, että Idlibin valtaus saattaa levittää jihadisteja ympäriinsä, myös Venäjälle ja entisen Neuvostoliiton alueelle. Siksi Putin saattaa olla valmis jonkinlaiseen sopuun, mutta todennäköisesti vaatii jihadistien hyökkäysten loppumista oikeasti.

Venäjällä myös tiedetään, ettei Idlibin valtaus ole aivan helppoa. Varsinkaan sen jälkeen, kun Turkki on jakanut alueella olkapääohjuksia.

Venäjä todennäköisesti tahtoo jossain vaiheessa myös Idlibin Assadin alaisuuteen. Se tuskin haluaa sotia Syyriassa ikuisesti.

Tämän ei välttämättä tarvitse tapahtua juuri nyt.

Venäjälle saattaa riittää nyt se, että se vaikuttaa maalta, joka päättää, mitä Syyriassa tapahtuu. Turkki sopii sen kanssa, kuinka pitkälle se voi edetä. Samalla Venäjä saa muistutettua Assadia siitä, kuka päättää. Sehän on antanut Turkin hyökätä Assadin joukkojen kimppuun.

Venäjä tukee Assadia enemmän periaatesyistä, koska inhoaa kansannousuja. Syitä sotaan osallistumiseen on monia muitakin. Venäjä onnistui murtautumaan voimakeinoin Krimin miehitystä seuranneesta poliittisesta saarrosta, on mukana päättämässä Lähi-idästä, saa sota- ja huoltokokemusta.