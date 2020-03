Australia aikoo ottaa reppureissaajat mukaan maastopalojen raivaustöihin. Sitä varten reissaajien työlupiin tehdään muutoksia, jotka kannustavat työskentelemään maastopalojen vahingoittamilla alueilla, Australian hallitus julisti helmikuun puolivälissä.

Historiallisen suuret maastopalot polttivat Australiaa useiden kuukausien ajan viime syyskuusta lähtien tämän vuoden puolelle. Maastopalojen on arveltu tuhonneen noin 17 miljoonaa hehtaaria maata, joka vastaa määrältään noin puolta Suomen pinta-alasta. Paloissa kuoli tiettävästi 33 ihmistä, ja ne tuhosivat yli 3 000 taloa.

”Tästä tulee massiivinen toipumisponnistus, ja haluamme, että yrityksillä ja hyväntekeväisyysjärjestöillä on niin paljon jalkapareja töissä kuin ne tarvitsevat”, Australian maahanmuuttoministeri Alan Tudge kertoo tiedotteessa.

Muutokset koskevat muun muassa working holiday -nimistä matkustuslupaa, jota hakee vuosittain noin 1 000 suomalaista. Viisumin saa vuosittain noin 150 000 nuorta. Vuoden mittaisen matkustusluvan saavat pääsääntöisesti vain alle 31-vuotiaat.

Matkustuslupaa eli viisumia on mahdollista pidentää toisella vuodella työskentelemällä kolme kuukautta tai 88 päivää maaseudulla viranomaisten määrittelemissä työtehtävissä.

Nyt maastopalojen tuhojen korjaaminen on lisätty hyväksyttyjen töiden listalle. Mutta millaista on työskennellä 88 päivää keskellä ei mitään Australian maaseudulla?

Suomalainen Anita Kritsos oli ehtinyt olla töissä vadelmatilalla Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa muutaman viikon, kun maastopalot pakottivat tilan irtisanomaan satoja työntekijöitä.

Hiekkamyrsky Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa itäisessä Australiassa. Kuva: Anita Kritsos

”Heiltä vain yksinkertaisesti loppui vesi kesken. Kuulin myöhemmin huhun, että he olisivat antaneet veden tulipalojen sammuttamiseen”, kertoo Kritsos.

Vadelman poiminta oli Kritsoksen kolmas työpaikka kohti 88:aa päivää ja toisen vuoden viisumia. Sitä ennen hän oli työskennellyt puuvilla- ja karjatilalla sekä puolilaittomalla kirsikkafarmilla.

”[Kirsikkatilalla] osa työntekijöistä ei ollut varma, saavatko he noita farmipäiviä siellä laillisesti kasaan. Pomoni oli aika pelottava mies. Majoitun koko siellä olon ajan aidossa murjussa, jossa ei saanut olla ilmastointia tai tuulettimia.”

Nyt Kritsos työskentelee maitotilalla lehmänlypsäjänä kolmivuorotyössä.

”En edes ole vielä varma, haluanko jäädä Australiaan toiseksi vuodeksi, mutta kaikki ovet täytyy pitää avoinna.”

Viisumit on suunniteltu pidennettyyn matkailuun, jota voi rahoittaa työskentelemällä maassa. Tällaisia viisumeja on erilaisia. Suomalaiset ja monet muut eurooppalaiset voivat hakea working holiday -nimistä viisumia.

Suomalaiset ovat vain pieni osa eri puolilla Australiaa kulkevista reppureissaajista. Eniten working holiday -viisumeita haetaan Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. Ahkerimmin toisen vuoden viisumia hakevat britit, taiwanilaiset ja eteläkorealaiset. Noin 200 suomalaista hakee vuosittain toisen vuoden viisumia.

Toisen vuoden viisumia varten tehdyt työt voivat olla esimerkiksi hedelmien poimintaa ja pakkaamista, maatila-apurin työtä, viinirypäleköynnösten trimmaamista, rakentamista tai kaivostyötä. Ne voi tehdä kolmessa kuukaudessa yhtäjaksoisesti samalla työnantajalla tai osissa päiviä kokoon keräten.

Maaseudun työvoimapulaa paikkaavaksi tarkoitetulla järjestelmällä on kääntöpuolensa. Australian työolosuhteita valvovan viraston Fair Workin vuonna 2016 tekemä selvitys paljasti laajoja ongelmia työ- ja lomaviisumin työntekijöiden kohtelussa. Raportin mukaan ongelmia ovat esimerkiksi seksuaalinen häirintä, alipalkkaus, palkkojen maksamatta jättäminen ja työntekijöiden rahastaminen. Muualta maailmasta tulleet nuoret työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa.

Itse työ perunafarmilla oli rentoa, kertoo Nyström. Kuva: Ina Nyström

Viisumia varten työt on tehtävä syrjäisillä alueilla, jossa apua ongelmallisiin tilainteisiin voi olla vaikea saada.

Fair Workin tutkimukseen vastanneista 66 prosenttia koki, että työnantajat käyttävät työ- ja lomaviisumilla olevia hyväksi maksamalla heille liian vähän. 59 prosenttia oli sitä mieltä, että reppureissaajat eivät myöskään uskalla ilmoittaa epäreiluista työoloista, sillä he pelkäävät, ettei työnantaja allekirjoita työpäiviä viisumihakemusta varten.

Australiassa keskustelu aiheen ympärillä kiihtyi vuonna 2015, kun maan yleisradio ABC julkaisi dokumentin väliaikaisten työntekijöiden kohtelusta. Myös Britannian media on uutisoinut aiheesta tasaisin väliajoin. Otsikoihin on noussut esimerkiksi 27-vuotiaan belgialaismiehen kuolema kurpitsatilalla vuonna 2017.

Australian hallitus on pyrkinyt parantamaan viisumijärjestelmän ongelmia. Vuonna 2015 tehtiin lakimuutos, jonka mukaan toisen vuoden viisumia hakiessa on pystyttävä osoittamaan, että 88 päivän aikana on maksettu minimipalkkaa. Vuonna 2017 silloinen työministeri puolestaan lupasi lisäresursseja maahanmuuttajien hyväksikäyttöongelman ratkaisemiseen.

Maatiloilla työskennellyt Kritsos tunnistaa ongelman. Hän ei saanut viikon työskentelystä kirsikkafarmilla palkkaa eikä allekirjoitettuja päiviä viisumihakemusta varten.

”Toisaalta en halunnut jättää itsestäni hirveästi mitään tietoja sinne”, hän toteaa.

Adelaidessa Etelä-Australiassa asuva Kia Sulander kohtaa työssään viikoittain suomalaisten kysymyksiä toisen vuoden viisumiin vaadittavista töistä. Vastauksia halutaan esimerkiksi siihen, missä farmityöt kannattaa tehdä, miten päivät lasketaan ja miten palkkaus menee. Osa on huolissaan kuultuaan kauhutarinoita maatiloilta.

”Kannattaa yrittää päästä farmille, jossa joku tuttu on jo ollut. Esimerkiksi Facebook-ryhmistä voi yrittää katsoa, jos joku farmilla työskentelevä vinkkaisi tilan tarvitsevan lisää työntekijöitä”, sanoo Sulander, joka työskentelee opinto-ohjausyritys Australia Studyllä. Hänen pääasiallinen työnsä on auttaa suomalaisia, jotka haluavat opiskelemaan maahan.

Sulanderin työssä Australian viisumivaatimuksien kiemurat ovat tulleet tutuiksi.

”Riippuu tosi paljon siitä, millä tuulella viisumin käsittelijä on. Tuntuu, että jotkut vaativat noudattamaan kriteerejä kirjaimellisesti ja toiset ovat vähän rennompia”, toteaa Sulander.

Hän teki omat 88 päiväänsä neljä vuotta sitten lammastilalla. Siitä lähtien Sulander on auttanut muita suomalaisia mahdollisuuksien mukaan farmille, jossa oli itse töissä. Hänelle lammasten trimmaaminen oli kerran elämässä -kokemus.

”Se oli niin uniikki kokemus, jota ei olisi tullut tehtyä koskaan muuten.”

Maatilojen työntekijöistä noin neljäsosa on reppureissaajia. Vaikka työoloista käydään paljon keskustelua, kaikkien haastateltavien mielestä toinen vuosi Australiassa on lopulta kaiken kovan työn arvoinen.

Ina Nyström palasi Suomeen helmikuun alussa toisen Australia-vuoden jälkeen. Ensimmäisen kerran Nyström lähti toiselle puolelle palloa syksyllä 2015. Hän teki farmityöt keväällä 2016.

Ensimmäinen farmipaikka löytyi netistä. Kyseessä oli perunafarmi saarella Etelä-Australian osavaltiossa. Kaikki vaikutti päällisin puolin hyvältä: luvassa olisi tuntipalkka ja ilmainen majoitus.

Paikan päällä ilmainen majoitus paljastui huonokuntoiseksi rakennukseksi, joka muistutti enemmän vajaa kuin asuntoa. Siellä asui yhteensä yhdeksän maatilan työntekijää kahdessa huoneessa. Vieraana kävivät pussirotat ja hiiret.

”Kun näin asumuksen, mietin, että ei ihme, ettei tästä tarvitse maksaa”, sanoo Nyström.

Majoitus perunatilalla Etelä-Australiassa. Kuva: Ina Nyström

Maatilalla työntekijöille maksettiin liian vähän palkkaa, ja työnantajat uhkailivat säännöllisesti potkuilla, jos töitä ei tehnyt tarpeeksi nopeasti. Nyström ehti työskennellä perunatilalla 20 päivää, ennen kuin sai tarpeekseen. Sieltä hän lähti Victorian osavaltioon hostelliin, jonka omistaja välitti myös töitä. Niitä luvattiin päivästä toiseen aina huomenna.

Lopulta Nyström päätyi omenafarmille, jossa oli niin paljon suomalaisia töissä, että se tuntui Suomelta pienoiskoossa.

”Siinä vaiheessa en välittänyt rahasta, vaan halusin vain saada päivät kasaan. Se oli paras päivä ikinä, kun sain 88 päivää täyteen.”