Brittioikeus katsoo, että šeikki Muhammad bin Rashid al-Maktoum tilasi kahden tyttärensä sieppauksen sekä järjestelmällisesti pelotteli ja uhkaili entistä vaimoaan Haya Bint al-Husseinia. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Jordanian prinsessa Haya oli Dubain hallitsijan ja Arabiemiraattien pääministerin Muhammadin kuudes ja nuorin vaimo. Haya lähti Arabiemiraateista viime vuoden huhtikuussa. Vaimonsa lähdön jälkeen šeikki haki määräystä kahden lapsensa tuomisesta takaisin Arabiemiraatteihin.

Prinsessa Haya kuitenkin halusi oikeuden päätöksen saada pitää lapset luonaan sekä selvityksen šeikin kahden jo aikuisen tyttären tapauksista.

Torstaina julkistetun oikeuden päätöksen mukaan šeikin uhkailu ja pelottelu pakottivat Hayan lähtemään pakoon miestään kahden lapsensa kanssa.

Haya, 45, aloitti viime vuonna oikeustaistelun miestään vastaan. Tuolloin hänen kerrottiin hakeneen lastensa huoltajuutta ja poliittista turvapaikkaa Britanniasta. Asian käsittely alkoi oikeudessa Lontoossa viime heinäkuussa.

Jordanian prinsessa Haya bint Al-Hussein ja hänen entinen miehensä, Dubain hallitsija Muhammad ibn Rashid al-Maktoum vierailivat yhdessä Englannissa kesällä 2010. Kuva: Luke MacGregor / Reuters

AFP:n mukaan šeikki yritti saada oikeuden päätökset salassapidettäviksi, mutta oikeus hylkäsi hänen hakemuksensa torstaina.

Lontoolainen tuomari Andrew McFarlane katsoi, että šeikin aiemmasta avioliitosta syntynyt tytär Latifa bint Muhammad al-Maktoum oli šeikin tilauksesta siepattu ja viety väkisin Dubaihin vuosina 2002 ja 2018.

Latifan toinen pakoyritys päätyi kansainvälisiin otsikoihin maaliskuussa 2018. Tuolloin Latifa yritti paeta Dubaista suomalaisen Tiina Jauhiaisen avulla, mutta jäi kiinni. Latifaa pidettiin Dubaissa pakoyrityksen jälkeen tiedotusvälineiltä ulottumattomissa.

Lue lisää: Dubain prinsessan kanssa paennut suomalaisnainen astui julkisuuteen ja kertoi epäonnistuneesta pakomatkasta

Jauhiainen kertoi vuonna 2018 olleensa prinsessan mukana, kun tämä yritti paeta Dubaista hakeakseen turvapaikkaa Yhdysvalloista. Intian ja Arabiemiraattien viranomaiset kuitenkin pysäyttivät pakoaluksen kansainvälisillä vesillä.

Arabiemiraattien ihmisoikeusongelmia seuraava, prinsessa Latifan pakomatkaa järjestänyt Detained in Dubai -järjestö on sanonut, että šeikki Muhammad tulkitsee islamilaista lakia niin, että tytär on hänen omaisuuttaan, eikä halua päästää tätä maasta.

Tuomari McFarlanen mukaan šeikki oli määrännyt myös toisen tyttärensä, Latifan siskon Shamsan sieppauksen Britannian Cambridgesta väkisin takaisin Dubaihin vuonna 2000. Tuomarin mukaan Shamsan vapautta on riistetty jopa kahden viime vuosikymmenen ajan.

Prinsessa Hayan asianajajan Charles Geekien mukaan Hayalle oli muun muassa jätetty nimettömiä viestejä, jotka uhkasivat hänen poikansa ja tyttärensä henkeä.

Oikeus sai myös tietää, että šeikki oli ottanut avioeron prinsessa Hayasta tämän tietämättä 7. helmikuuta 2019. Kyseessä oli prinsessa Hayan isän, Jordanian edesmenneen kuninkaan Husseinin kuoleman 20. vuosipäivä.

Tuomari McFarlanen mukaan on selvää, että ”päivämäärä oli valittu niin, että se loukkaa ja järkyttää Hayaa mahdollisimman syvästi”.

Šeikki Muhammad on kiistänyt tuomarin päätöksen. Hänen mukaansa oikeuden linjaus ei suojele hänen lapsiaan mediahuomiolta samalla tavalla kuin muita lapsia suojellaan Britannian oikeusprosessissa.

Šeikki Muhammad ibn Rašid Al Maktoum yritti saada lontoolaisen oikeuden päätöksen salassapidettäväksi. Šeikki vieraili Kansainvälisessä naistenfoorumissa Dubaissa helmikuun puolivälissä. Kuva: Christopher Pike / Reuters

”Valtion päämiehenä en voinut osallistua oikeuden faktojenselvitysprosessiin”, šeikki totesi lausunnossaan.

Prinsessa Haya on käynyt koulunsa Britanniassa ja opiskellut maassa yliopistotutkinnon. Hänellä on kerrottu olevan läheiset välit Britannian kuningasperheeseen.