Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, ettei koronavirusepidemian torjuminen ole harjoitus. WHO on huolissaan siitä, ettei maailmalla leviävää koronavirusta varten olla varauduttu kunnolla.

”Epidemia on uhka jokaiselle maalle, niin rikkaalle kuin köyhälle”, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan torstaina.

Lisäksi Adhanom twiittasi asiasta. Twitterissä hän lisäsi, että nyt ”ei ole aika luovuttaa” ja ”ei ole aikaa tekosyille”.

WHO:n mukaan suuri määrä maita ei ole ole osoittanut sellaista poliittista sitoutumista, jota koronavirusuhkaa vastaan taisteleminen edellyttäisi. Adhanomin mukaan jokaisen maan hallituksen tulisi hoitaa vastuunsa ja koordinoida koronavalmistautuminen alueellaan.

Sairaaloiden varautuminen maailmalla on järjestön mukaan jopa ”häiritsevän” puutteellista. Myös Yhdysvaltojen suurin sairaanhoitajien ammattiliitto on esittänyt huolensa siitä, että sairaaloissa virukseen on varauduttu heikosti.

Koronavirus eli covid-19-tauti on levinnyt yli 80:een maahan. Tartuntoja on todettu maailmanlaajuisesti lähes 98 000.

Suomessa varmennettuja tapauksia oli torstaihin mennessä 12. Vielä ei tiedetä, kuinka laajalle uusi koronavirus leviää ja kuinka moni siihen sairastuu.

Se on tiedossa, että koronavirus leviää eri tavalla kuin tavallinen kausi-influenssa. Influenssa näyttää leviävän jopa 50–100 kertaa tehokkaammin kuin koronavirusepidemia. Influenssa on siis koronavirusta pahempi tappaja, vaikka uusi tauti onkin kantajalleen vaarallisempi. Influenssaan kuolee 0,1 prosenttia sairastuneista, kun taas koronaviruksella vastaava prosentti on 3,4.