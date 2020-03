Pääkaupungissa Méxicossa marihuanan käyttäjät ovat kokoontuneet senaatin ulkopuolelle kannustamaan senaattia huumeen laillistamista koskevassa laissa. Uutistoimisto Reutersin mukana senaatti ja alahuone ovat hyväksymässä uuden lain lähiaikoina.

Senaatissa asiaa käsiteltiin torstaina. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan asiasta on päätettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Jos laki hyväksytään, saisi ennakkotietojen mukaan marihuanaa pitää hallussaan 28 grammaa. Sitä saisi myös kasvattaa rajoitetusti. Samalla asetettaisiin säännöt kaupalliselle kasvatukselle ja toiminnalle. Jo aiemmin Meksikossa on dekriminalisoitu marihuanan pienen määrän hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön.

Huumerikollisuus on ollut Meksikossa kasvava ongelma ja on esimerkiksi arvioitu, että huumerikollisuuteen liittyvissä väkivaltaisuuksissa on kuollut 12 vuoden aikana 200 000 ihmistä. Murhia maassa tehdään enemmän kuin koskaan.

Marihuanan laillistamista vastustavien mukaan uusi laki ei rikollisuustilannetta parantaisi, koska järjestäytynyt rikollisuus on keskittynyt vahvempiin huumeisiin sekä muihin siihen liittyviin tulonlähteisiin.