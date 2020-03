Tanskan Frontex-rajavartiojoukot ovat kieltäytyneet noudattamasta Kreikan rajavartiolta tullutta käskyä palauttaa vedestä pelastetut ihmiset takaisin merelle.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n julkaiseman uutisen mukaan tanskalainen partiovene oli pelastanut 33 siirtolaista vedestä, kun veneen radioon tuli käsky.

”Pankaa heidät takaisin veteen ja viekää heidät merirajan ylitse.”

Käsky tuli Kreikan kansallisilta rajavartioilta, jotka johtavat Turkin ja Kreikan rajalla käynnissä olevaa operaatiota.

Tanskalaisen partioveneen miehistö arveli käskyn toteuttamisen vievän heidän juuri pelastamansa ihmiset hengenvaaraan. Siirtolaiset olivat matkustaneet kumiveneellä, joka ei miehistön mukaan ollut enää merikelpoinen. Heidät olisi pitänyt todennäköisesti pakottaa takaisin veneeseen aseilla uhaten, eikä kumiveneen kunnosta ollut takeita.

Veneen komentaja arvion mukaan käskyn noudattaminen ei olisi ollut tilanteessa oikeutettua. Sen sijaan he kumosivat käskyn ja kuljettivat siirtolaiset Kosin saarelle.

Tuhansia siirtolaisia on pyrkinyt Turkista Kreikkaan sen jälkeen, kun Turkki viikonloppuna ilmoitti, ettei se enää estä siirtolaisten pyrkimistä Turkista EU:hun. Kreikkaan pyrkineet siirtolaiset ovat kotoisin muun muassa Afganistanista, Egyptistä ja Pakistanista.

Kreikka on sanonut, ettei se ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia. YK:n mukaan päätökselle ei ole olemassa laillista pohjaa.

EU:n arvion mukaan Kreikan ja Turkin rajan tuntumassa on noin 25 000 siirtolaista ja turvapaikanhakijaa. Turkki on syyttänyt Kreikkaa kovista otteista siirtolaisia kohtaan. Kreikka on kiistänyt väitteet.

Kreikka pyysi EU:n raja- ja merivartiovirastolta Frontexilta apua Egeanmeren rajavalvontaan viime sunnuntaina. Myös Suomi on lähettämässä rajavalvojia osaksi Frontexin operaatiota.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi aiemmin tällä viikolla, että Frontexin rajavartijat eivät voi toimia rajalla tilanteessa, joka ei olisi kansainvälisten lakien mukainen.

Ohisalon mukaan rajavartijoiden tehtävänä on valvoa laittomia rajanylityksiä ja ohjata ihmisiä oikeiden viranomaisten luo.

Operaatiossa mukana olevien tanskalaisten viranomaisten mukaan rajavartioiden toimintaa on muutettu Turkin avattua rajat EU:n alueelle, kertoo DR:lle Jens Møller Tanskan poliisista

”Aikaisemmin tehtävänämme oli auttaa nostamaan ihmisiä vedestä ja tuomaan heitä maihn. Nyt käskynjako on sellainen, että meidän tulisi toimia silminä ja havaita siirtolaisveneitä mahdollisimman kaukaa.”

Møllerin mukaan siirtolaisveneen havainnosta pitää raportoida Kreikan merivartiostolle, joka sen sen jälkeen hoitaa tilanteen.

Tanskan viranomaiset vahvistavat, että Kreikan merivartiostolla on käskynä estää siirtolaisveneitä ylittämästä Turkin ja Kreikan välistä merirajaa.

Tanskalaiset kertovat myös nähneensä etäältä tilanteita, joissa Kreikan partioveneet ovat seilanneet lähelle täpötäysiä kumiveneitä kääntääkseen ne ympäri.

Mollerin mukaan tanskalaiset miehistön jäsenet ovat alkaneet dokumentoida todistamiaan mahdollisia väärinkäytöksiä. Raportit toimitetaan viimekädessä Frontexille.

Sisäministeri Ohisalo kertoi perjantaina HS:lle, etteivät suomalaiset virkahenkilöt voi lähteä mukaan lain rikkomiseen.

Se, miten Kreikka mahdollisesti rikkoo EU:n sopimuksia ja kansainvälisiä turvapaikanhakijoiden oikeuksia määrittäviä sopimuksia, ratkeaa lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Ohisalo sanoo.

Samoin saatetaan arvioida myös Frontexin operaation lainmukaisuus.

Kreikan ja Turkin rajalla on nähty perjantaina yhteenottoja.

Kreikan poliisi ampui kyynelkaasua kohti siirtolaisia, jotka yrittivät päästä maahan raja-aidan lävitse. Maahan pyrkineet vastasivat kaasuun heittelemällä kiviä, kertoo uutistoimisto Reuters. Välikohtauksen jälkeen tilanne rauhoittui nopeasti.

Turkin rajalle rakentuneissa tilapäisissä leireissä on jo tuhansia ihmisiä, jotka pyrkivät Turkista EU:n alueelle.

Perjantaina Kreikan viranomaiset syyttivät Turkin ampuneen kyynelkaasua ja savupommeja kreikkalaisia rajavartijoita kohti.

Venäjän ja Turkki sopivat torstai-iltana tulitauosta Syyrian Idlibissä. Turkin mukaan tulitauko ei kuitenkaan vaikuta Turkin toimenpiteisiin koskien Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia.

Zagrebissa kokoontuneet EU:n ulkoministerit kertoivat perjantaina tuomitsevansa Turkin päätöksen avata rajansa Kreikkaan.

”Tilanne EU:n ulkorajalla on kestämätön”, ulkoministerit sanovat Reutersille.