Turkki otti kiinni ja käännytti maasta ruotsidemokraattien johtajan Jimmie Åkessonin perjantaina, kertoi puolue muiden muassa Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n ja sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan. Myöhemmin puolue kuitenkin perui puheensa ja kertoi, että Åkesson vain vietiin lentoasemalla syrjään poliisin kuultavaksi.

Åkesson nousi Istanbulista tiettävästi Kööpenhaminaan lähteneelle lennolle.

Åkesson oli viime päivinä jakanut Kreikan rajan lähistöllä maahanpyrkijöille lehtisiä, joissa hänen mukaansa luki, että ”Ruotsi on täynnä”.

”Joten jos haluaa tulla Ruotsiin, se on huono ajatus. Meillä ei ole tilaa auttaa enää”, Åkesson perusteli sanomalehti Svenska Dagbladetille.

Turkkilaismedian mukaan poliisi olisi ottanut Åkessonin kiinni juuri lehtistenjaon yhteydessä.

Åkessonin toimet Turkissa saivat osakseen runsaasti huomiota Ruotsissa jo ennen perjantain sekavia uutisia. Ruotsin maahanmuuttoministeri, sosiaalidemokraatti Morgan Johansson kutsui tämän kampanjointia uutistoimisto TT:n mukaan ”aivan naurettavaksi”. Vähemmistöhallitusta tukevan keskustapuolueen johtaja Anders Jonsson sanoi TT:lle, että Åkessonin toiminta ”ei ole puoluejohtajan arvon mukaista”.

Ruotsin oikeusasiamiehelle on tehty Dagens Nyheterin mukaan yli sata kantelua Åkessonin toiminnasta.

Ruotsidemokraatit arvosteli Åkessonin kohtelua Turkissa.

”Voimme vahvistaa, että maa, jonka kanssa Morgan Johansson ja hallitus haluavat neuvotella ja jolle he haluavat antaa lisää rahaa, on maa, jossa joutuu kiinniotetuksi ja kuulustelluksi jaettuaan lehtisiä, joita valtio ei hyväksy”, puolueen lehdistöpäällikkö Henrik Gustafsson sanoi SVT:n mukaan ennen kuin puolue perui puheensa kiinniotosta.

”Turkki on roistovaltio, jolla ei todellakaan pitäisi olla vaikutusvaltaa Euroopan maahanmuuttopolitiikkaan. Se on selvästi haitaksi yhtä lailla siirtolaisille kuin Euroopalle.”

Ruotsidemokraatit on nationalistinen oppositiopuolue ja valtiopäiväpaikoissa laskettuna Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Joissakin tuoreissa mielipidemittauksissa se on noussut Ruotsin kannatetuimmaksi puolueeksi.

Tammikuussa Åkesson kehui Suomen maahanmuuttopolitiikkaa täsmentämättä, mitä Suomi on hänen mielestään tehnyt hyvin.

”Meidän pitää lähettää selkeä viesti, että Ruotsi on täynnä. Suomi on tehnyt niin, Tanska on tehnyt niin, ja Norja on tehnyt niin”, hän sanoi tuolloin.

Kreikkaan on pyrkinyt kuluneen viikon aikana useita tuhansia ihmisiä ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja. Turkki ilmoitti viime viikon lopussa päästävänsä ihmiset kulkemaan vapaasti Kreikan puolelle rajaa.

Kreikan rajavartijat eivät ole laskeneet ihmisiä maahan eivätkä ole tarjonneet näille mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, vaikka kansainvälinen oikeus velvoittaa siihen. Muiden EU-maiden hallitukset ovat osoittaneet ymmärrystä Kreikan tiukkaa linjaa kohtaan, koska tilanne on niin poikkeuksellinen. Turkki ei ole ainoastaan luopunut rajan valvomisesta vaan on myös toimittanut ihmisiä rajalle.

Rajalla on ollut yhteenottoja, ja Kreikan rajavartijat ovat palauttaneet maahanpyrkijöitä suoraan Turkkiin.

Turkki on sanonut avaavansa portit Eurooppaan, koska sen omalle rajalle kohdistuu niin suuri paine Syyriasta. Sadat tuhannet ihmiset pakenevat Syyrian hallituksen hyökkäystä Venäjän ilmavoimien tuella Idlibin alueella, mutta Turkki ei ole päästänyt ihmisiä Syyriasta rajan yli.