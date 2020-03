Iranin ulkoministerin Javad Zarifin neuvonantaja ja entinen apulaisulkoministeri Hussein Sheikholeslam, 68, on kuollut, raportoi Iranin valtiollinen uutistoimisto Irna. Sheikholeslam kuoli uutistoimisto AFP:n välittämän uutisen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin torstai-iltana.

AFP:n selvityksen mukaan Sheikholeslam on jo kuudes Iranin poliittisen johdon jäsen, joka on kuollut virustautiin. Samaan aikaan epäilykset Iranin virallisia tautitilastoja kohtaan ovat lisääntyneet. Todellisten sairaustapausten määrän uskotaan olevan jopa kymmenkertainen viralliseen lukuun verrattuna.

Ensimmäinen Iranin poliittiseen johtoon kuulunut uuden koronaviruksen uhri oli 81-vuotias uskonoppinut Hadi Khosroshahi, joka kuoli tautiin helmikuun 27. päivänä. Khosroshahi toimi pitkään Iranin Vatikaanin-lähettiläänä ja tämän jälkeen Iranin lähettiläänä Egyptin Kairossa. Vallankumousveteraani luettiin uskonnollisen johtajan ajatolla Ali Khamenein lähipiiriin.

Iranin korkein johtaja Ali Khamanei. Kuva: AFP

Korkea-arvoisin koronaviruksen iranilaisuhri on Khamenein neuvonantaja Mohammad Mirmohammadi, 71, joka kuoli tautiin viime maanantaina. Mirmohammadi oli Iranin korkeimman valtaa käyttävän elimen eli valvojien neuvoston jäsen.

Tiedotusvälineiden tietojen mukaan Iranin parlamentin jäsenistä yli 20 on saanut tartunnan. Tautivuoteella on lisäksi muun muassa Iranin varapresidentteihin kuuluva Masoumeh Ebtekar.

Suurinta julkisuutta on tähän mennessä saanut varaterveysministeri Iraj Harirchi, joka piti viime viikon maanantaina tiedotustilaisuutta Teheranissa yhdessä hallituksen tiedotuspäällikön kanssa. Harirchi yski ja pyyhki hikeä samalla kun tuomitsi valheiksi kansanedustajien välittämät tiedot kuolonuhrien määrästä Qomin pyhässä kaupungissa.

Seuraavana päivänä varaterveysministerin ilmoitettiin joutuneen karanteeniin virustartunnan vuoksi.

”Sanon tämän suoraan sydämestäni, pitäkää huolta itsestänne”, Harirchi sanoi tautivuoteeltaan sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla, josta The New Yorker -lehti raportoi. ”Tämä on demokraattinen virus, se ei erottele köyhiä ja rikkaita eikä valtiomiehiä ja tavallisia kansalaisia.”

Iranin terveysministeriö julkaisi perjantaina uudet tautitilastot, joiden mukaan koronavirustartunnan on saanut 4 747 ihmistä, joista 124 on kuollut, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Tartuntoja on 1 366 enemmän kuin torstaina kerrottiin ja kuolonuhreja 17 enemmän. Näillä luvuilla tautitilanne olisi Iranissa maailman kolmanneksi pahin Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Asiantuntijat epäilevät kuitenkin Iranin lukuja täysin vääristellyiksi. The Washington Post kertoi torstaina tautitiedoista, jotka iranilainen, Britanniassa asuva aktivisti Nariman Gharib on koonnut yli kymmenestä Teheranin sairaalasta. Yksistään nämä sairaalat ovat raportoineet lehden mukaan 80:stä virustautiin kuolleesta potilaasta kuuden päivän aikana.

Viranomaiset puhdistivat Fatima Masumehin pyhäkköä helmikuun lopussa Qomin pyhässä kaupungissa. Kuva: Anadolu Agency / Getty

Lukujen perusteella Toronton yliopiston tartuntatautiasiantuntija Ashleigh Tuite arvioi lehdelle, että tartuntoja olisi Iranissa kaikkiaan 28 000 eli virallisiin lukuihin nähden noin kahdeksankertainen määrä. Suurempiakin arvioita on esitetty.

Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Iranissa epäonniseen aikaan ja hankalassa paikassa. Tauti todettiin kahden iranilaisen kuolinsyyksi Qomin pyhässä kaupungissa Teheranin lounaispuolella helmikuun 19. päivänä. Shiiat vaeltavat kaupunkiin ahkerasti, muun muassa suutelemaan Fatima Masumehin pyhätön muistomerkkiä.

Lisäksi kaupunki on tärkeä Iranin uskonnolliselle johdolle, joka sukkuloi Qomin ja Teheranin väliä ahkerasti. Pyhien paikkojen sulkeminen ei näytä tulevan kuuloonkaan.

”Me pidämme pyhäkköä paranemisen paikkana”, Khamenein Qomin-edustaja Mohammad Saeedi sanoi The New Yorkerin mukaan.

Viruksen uskotaan levinneen alueella viikkokausia ennen ensimmäisiä todettuja tapauksia. Siis myös väkijoukkoja koonneen vallankumouksen vuosipäivän aikana. Iranin johto kieltäytyi jyrkästi helmikuun 21. päivänä pidettyjen parlamenttivaalien perumisesta taudin vuoksi ja tuomitsi vaatimukset länsivaltojen juoneksi, Reuters raportoi.

”Tämä kielteinen propaganda viruksesta alkoi jo pari kuukautta sitten ja kiihtyi parlamenttivaaliemme lähestyessä”, Khamenei kommentoi. ”Heidän tiedotusvälineensä eivät jättäneet käyttämättä pienintäkään mahdollisuutta iranilaisten äänestäjien käännyttämiseksi [pois äänestyspaikoilta] taudin ja viruksen varjolla.”

Iranin viranomaiset varoittivat perjantaina harkitsevansa maan sisäisen matkustamisen rajoittamista vaikka voimatoimin viruksen leviämisen hillitsemiseksi, kertoi brittilehti The Guardian. Aluehallinnot ovat sulkeneet jo aiemmin kouluja ja muita julkisia paikkoja taudin levitessä koko maahan.

Iranilainen pappimies käveli Fatima Masumehin pyhätön luona Qomissa helmikuun alussa. Kuva: Nazanin Tabatabaee / Wana