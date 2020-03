Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on käskenyt Turkin rannikkovartiostoa estämään siirtolaisia ylittämästä Egeanmerta Kreikkaan. Käskyä perustellaan ylittämiseen liittyvillä riskeillä, kertovat turkkilaisviranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.

Turkki ei silti aio estää jatkossakaan siirtolaisten lähtemistä Turkista Eurooppaan maateitse.

Turkin rannikkovartioston mukaan 97 siirtolaista pelastettiin torstaina merestä, kertoo AFP.

Tuhansia siirtolaisia on pyrkinyt Turkista Kreikkaan sen jälkeen, kun Turkki viime viikolla ilmoitti, ettei se aio enää estää siirtolaisten pyrkimistä Turkista EU:hun. Kreikan ja Turkin välisestä maarajasta tuli polttopiste ilmoituksen myötä.

Viikko sitten kerrottiin, kuinka Kreikan poliisi ja siirtolaiset ovat ottaneet rajalla voimakkaasti yhteen. Kreikan poliisi ampui kyynelkaasua kohti väkijoukkoja, jotka ovat pyrkineet rajan yli.

Maanantaina Turkin turvallisuusviranomaiset kertoivat syyrialaisen siirtolaisen kuolleen pyrkiessään Turkin puolelta Kreikkaan.

Kreikka pyysi EU:n raja- ja merivartiovirastolta Frontexilta apua Egeanmeren rajavalvontaan viime sunnuntaina. Suomi on ilmaissut tukevansa Kreikkaa, joka on pyrkinyt sulkemaan rajansa Turkista Eurooppaan yrittäville siirtolaisille, ja on päättänyt lähettää rajavartijoita Frontexin operaatioon Kreikan rajalle.

Kreikka on myös ilmoittanut, ettei se ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia. YK:n mukaan päätökselle ei ole laillista pohjaa. Kansainväliset sopimukset takaavat jokaiselle oikeuden hakea turvapaikkaa.

Myöhään keskiviikkona Kreikan maahanmuuttoministeri Notis Mitarachi sanoi, että Kreikka aikoo palauttaa omiin kotimaihinsa kaikki siirtolaiset, jotka ovat saapuneet maahan 1. maaliskuuta jälkeen. Mitarachi sanoi tuolloin, että Kreikka siirtää kaikki maahan maaliskuun alun jälkeen laittomasti tulleet Serresin kaupunkiin.

Kreikkaan pyrkineet siirtolaiset ovat olleet kotoisin muun muassa Afganistanista, Egyptistä ja Pakistanista.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi perjantaina, että Kreikka tekee väärin kieltäytyessään ottamasta kuukauden ajan turvapaikkahakemuksia vastaan. Tämä ei Ohisalon mukaan silti estä Suomea auttamasta Kreikkaa ja lähettämästä virkamiehiä Frontexin operaatioon.