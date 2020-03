Koronavirus uhkaa levitä ympäri maailman ja synnyttää pandemian, mutta viruksen aiheuttaman taudin leviämistä on onnistuttu myös torjumaan. Suurimpina onnistujina pidetään tähän mennessä viruksen lähtömaata Kiinaa sekä Singaporea, jolla on hyvin tiiviit kytkökset Kiinaan.

Ensin hyvät uutiset mainitusta kahdesta maasta.

Kiinan Hubein maakunnassa iloittiin perjantaina sitä, että vuorokauden sisällä ei todettu ainuttakaan uutta koronatartuntaa, uutistoimisto Reuters kertoi.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta epidemian puhkeamisen jälkeen, kun uusia tartuntoja ei vuorokauden aikana todettu lainkaan. Lauantaina Hubeissa tosin kerrottiin jälleen noin sadasta uudesta tartunnasta koko maakunnassa.

Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin vähentynyt selvästi helmikuun korkeimmista lukemista.

Kiinan viranomaiset suunnittelevatkin tiukkojen karanteenitoimien vähittäistä löysäämistä.

Samaan aikaan Kiina kiristää turvallisuustoimenpiteitä muista epidemiamaista matkustavia ihmisiä kohtaan. Monet uudet koronatapaukset Kiinassa kytkeytyvät ihmisiin, jotka ovat matkustaneet Kiinaan Etelä-Koreasta, Italiasta ja Iranista, joissa on eniten todettuja tapauksia maailmassa heti Kiinan jälkeen.

Toisena positiivisena esimerkkinä on pidetty Singaporea, jossa oli perjantaihin mennessä todettu 117 koronatartuntaa, vaikka maalla on erittäin tiiviit kytkökset Kiinaan.

”Singapore on erinomainen esimerkki. Siellä on 80 prosenttia etnisiä kiinalaisia ja valtava liikenne Kiinaan. Heillä on 150 mobiilitiimiä, jotka jäljittävät tartuntoja. He pystyvät tällä hetkellä hallitsemaan jokaisen tautiketjun”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi HS:lle torstaina.

Huono uutinen on se, että varsinkin Kiinassa taudin leviämistä onnistuttiin vähentämään vasta varsin jyrkkien toimenpiteiden jälkeen.

Dramaattisin ja myöskin kiistanalaisin toimenpide oli Wuhanin ja sen lähikaupunkien sulkeminen. Käytännössä noin 50 miljoonaa ihmistä on ollut karanteenissa 23. tammikuuta alkaen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tiukat toimet estivät tehokkaasti ihmisten siirtymisen muualla Kiinaan, ja taudin leviäminen taittui.

Myös kuuden miljoonan asukkaan Singaporessa on käytössä joitakin varsin tiukkoja keinoja. Virustartunnan saaneita kuulustellaan, niin kuin monessa muussakin maassa siitä, missä he ovat liikkuneet ja keitä he ovat tavanneet.

Viranomaisten kanssa yhteistyöstä kieltäytyviä voidaan uhata kuukausien vankilatuomiolla tai tuhansien eurojen sakoilla, kertoo Business Insider -lehti.

Tehokas toiminta on ollut tuloksekasta. Singapore on toinen yli 100 tartunnan maa, jossa ei ollut perjantaihin mennessä raportoitu yhtäkään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Tartuntatautien asiantuntija Leong Hoe Nam kertoi uutistoimisto Reutersille, että tästä voi kiittää sitä, että tartunnat todetaan varhain.

”Huomaamme tartunnat nopeasti ja hoidamme hyvin, ja se auttaa”, Leong sanoi.

Silti Singaporessakin todettiin perjantaina 13 uutta tapausta.

Kun tartuntojen leviämistä seuraa maailmankartalla, huomiota herättävää on Afrikan maiden ja joidenkin Keski-Aasian maiden säästyminen. Tämä voi johtua siitä, ettei kyseisissä maissa ole ollut kovin suurta matkustusliikennettä epidemian keskusalueille.

Eri maiden kyvyssä todeta tartuntatapauksia ja tiedottaa niistä voi olla myöskin suuria eroja.

Monet Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maat kertoivat viime viikolla ensimmäisistä koronatapauksista. Tämä on nostanut huolen viruksen leviämisestä uusille alueille. Afrikan mantereella vahvistettuja tapauksia on ainakin Egyptissä, Algeriassa, Nigeriassa, Senegalissa, Tunisiassa ja Etelä-Afrikassa.

Asiakkaat ostivat tuotteita käsien desinfiointiin perjantaina Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Kuva: Michele Spatari / AFP

Maailmanterveysjärjestö WHO on varoittanut, että koronaviruksen aiheuttama tartunta voi aiheuttaa suurimpia ongelmia köyhissä maissa, joiden sairaaloissa ei ole riittävää tehohoitokapasiteettia.

”Suurin huolemme on se, jos COVID-19 leviää maihin, joissa on heikompi terveydenhuoltojärjestelmä”, WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi Afrikan unionin hätäkokouksessa helmikuun lopussa.

Tästä huolimatta Afrikan väkiluvultaan suurimman maan, 190 miljoonan asukkaan Nigerian korkein terveysviranomainen Chikwe Ihekweazu vakuutti, että Nigeria on valmis.

”Onnistuimme ebolan torjumisessa, ja hoidamme taudin puhkeamista koko ajan”, Ihekweazu sanoi viime viikolla uutiskanava CNN:n mukaan.