Kaksi Venäjän kansalaista on vangittu Ruotsissa tšetšenialaisen toisinajattelijan ja bloggaajan murhayrityksestä. Epäilty murhan yritys tapahtui Gävlessä helmikuun lopulla.

Vangitut ovat Svenska Dagbladetin mukaan 29-vuotias mies ja kolmekymppinen nainen. Mies on vangittu jo aikaisemmin, nainen perjantaina. Syyttäjä Therese Stenssonin mukaan molemmat ovat Venäjän kansalaisia.

Nainen on kiistänyt osuutensa. Uutistoimisto TT:n mukaan naista epäillään avunannosta tapauksessa, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole julkaistu.

Uhri, Tumso Abdurahmanov, on asunut Ruotsissa viime vuodesta lähtien. Tuolloin Puola kieltäytyi myöntämästä hänelle turvapaikkaa. Abdurahmanov pakeni Tšetšeniasta vuonna 2015. Hänen kahdella eri Youtube-kanavallaan, tavallisella ja live-kanavalla, on yhteensä yli 340 000 tilaajaa sekä Telegram-kanavalla yli 20 000 jäsentä.

Oman kertomuksensa mukaan Abdurahmanov heräsi kotonaan 26. helmikuuta siihen, että hänen päällään istuu mies joka lyö häntä vasaralla. Hän sai useita osumia päähänsä, mutta ryhtyi kamppailemaan hyökkääjän kanssa ja onnistui lopulta päihittämään tämän.

Asiasta tarkemmin kertovan Aftonbladetin mukaan Abdurahmanov videoi tilanteen ja lisäsi sen myöhemmin viestipalvelu Telegramiin. Videolla makaa verinen mies joka kertoo, että saapui Ruotsiin Moskovasta. Hänelle oli antanut toimintaohjeet ”joku Groznyista” ja että ”heillä on äitini”. Groznyi on Venäjälle kuuluvan Tšetšenian itsehallintoalueen pääkaupunki.

Abdurahmanov soitti ystävälleen, joka soitti paikalle poliisin. Miehet vietiin kahdella eri ambulanssilla sairaalaan. Abdurahmanov oli kolme päivää pidätettynä, sillä aluksi häntä epäiltiin murhan yrityksestä. Aftonbladetille syyttäjä Therese Stensson sanoi perjantaina, että virallisesti Abdurahmanov on edelleen epäilty, mutta tästä epäilystä todennäköisesti luovuttaisiin pian.

Ihmetystä on herättänyt se, miten Abdurahmanov löydettiin. Edes hänen perheensä ei ole tiennyt, missä hän oleskelee. Svenska Dagbladetissa julkaistun TT:n artikkelin mukaan Abdurahmanovin asianajaja Jens Sjölund arvioi, että joko Abdurahmanov on nähty ja tunnistettu tai sitten hänen tietoliikennettään on onnistuttu seuraamaan.

26. helmikuuta oli Tšetšenian parlamentin puhemiehen Magomed Daudovin 40-vuotissyntymäpäivä, huomautti Abdurahmanov julkaisemallaan videolla. Asiaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä Daudov uhkasi Abdurahmanovia julkisesti vajaa vuosi sitten.

Uutistoimisto TT kertoo, että maaliskuussa 2019 Daudov lähetti Abdurahmanoville terveisiä Instagramiin tekemässään lähetyksessä. Muista lukita ovi nukkumaan mennessäsi tästä eteenpäin ja ole tarkkana kun menet ulos, Daudov sanoi.

Tapaus sattui sen jälkeen, kun Abdurahmanov oli kutsunut Tšetšenian vuonna 2004 salamurhattua presidenttiä Ahmat Kadyrovia petturiksi. Ahmat Kadyrov oli itsehallintoalueen nykyisen johtajan Ramzan Kadyrovin isä.

Parlamentin puhemies Magomed Daudov puolestaan on Ramzan Kadyrovin ystävä.

Ramzan Kadyrov tunnetaan häikäilemättömistä otteistaan. Kadyrovin hallinto on esimerkiksi pidättänyt homoja joukoittain ja heitä on kuollut väkivaltaisissa pidätyksissä saamiinsa vammoihin. Sananvapaus on vähäistä, ja suomalaistenkin viestimien edustajien työskentelyä on häiritty.

Tumso Abdurahmanov on vain yksi monista Tšetšeniasta paenneista toisinajattelijoista, joiden henkeen ja terveyteen on kohdistunut vakava uhka aivan lähiaikoina.

Tammikuun lopussa tšetšenialainen oppositiobloggari Imran Alijev murhattiin hotellihuoneeseensa Ranskan Lillessä. Häntä oli isketty veitsellä ainakin kaulan alueelle. Iskuja oli useita, kertoi uutistoimisto AFP. Ranskan poliisin mukaan henkirikoksen motiivi on todennäköisesti poliittinen.

Elokuussa Berliinissä asunut Georgian tšetšeeniväestöön kuulunut Zelimhan Hangošvili ammuttiin berliiniläisessä puistossa keskellä päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli kutsunut Hangošvilia julmaksi ja verenhimoiseksi ihmiseksi syyttäen tätä osallisuudesta Moskovan metroon tehtyyn terrori-iskuun. Bellingcat-verkoston selvitysten mukaan Hangošvilin murhasta vangittu Vadim Sokolov -nimeä käyttänyt mies on Vadim Krasikov -niminen entinen tai nykyinen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n erikoisjoukkojen jäsen.