Koronaviruksen väitetään olevan Yhdysvaltojen biologista sodankäyntiä ja peräisin avaruudesta – Viruksen lisäksi maailmalla leviää nyt valeuutisia, joita viranomaiset yrittävät suitsia

Koronavirusta on väitetty meteoriitin avaruudesta tuomaksi ja että se alkoi levitä koska kiinalaiset syövät lepakkokeittoa. 1980-luvulla Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB väitti amerikkalaisten kehittäneen hi-viruksen. On myös levitetty väitettä, että koronavirus on peitetarina 5G-verkkojen aiheuttaman säteilysairauden salaamiseksi Kuva: Antti Hämäläinen, F. Robiller / DPA, Ian Mckinnell / Getty Images, Reuters

Koronaviruksen leviäminen herättää huolta ympäri maailman, ja tiedon tarve on valtava. Kun kaikkea ei vielä tiedetä, jää tilaa epätarkkuuksille, huhuille ja luuloille.

Osa epämääräisestä tiedosta on silkkaa erehdystä jolla ei ole mitään katalia tarkoitusperiä, mutta mukaan mahtuu myös jopa vaarallisia parannuskeinoja tarjoavia ”käärmeöljyn kauppiaita” ja pahansuopaa valtiollista vaikuttamista.

”Infodemia” on tila, jossa kaikenkarvainen informaatio leviää hallitsemattomasti. Keräsimme siitä esimerkkejä. Artikkelin lopussa kerrotaan sen torjuntatoimista.

Valeuutinen: Koronavirus tuli avaruudesta.

Brittiläinen iltapäivälehti Express esitti aiemmin helmikuussa, että uuden koronavirustyypin arvioidaan olevan seurausta Kiinaan viime syksynä osuneesta meteoriitista. Juttuun on haastateltu Buckinghamin astrobiologian keskuksen professoria, jonka mukaan yhteys avaruuteen on mahdollinen. Perusteluna on se, että lokakuussa Kiinan koillisosan yläpuolella räjähti osa komeettaa. Astrobiologian keskuksen edustaja uskoo että avaruudessa on viruksia jotka kulkeutuvat komeettojen ja muiden kappaleiden mukana ja voivat tällä tavoin pudota troposfääristä maan pinnalle.

Järjen ääni: Äärimmäisen epätodennäköistä tai mahdotonta.

Teoriaa jonka mukaan avaruudesta maahan kulkeutuu meteoriittien mukana elävää ainesta kutsutaan panspermiaksi. Vaikka elämän alkulähdettä miljardeja vuosia sitten ei ole pystytty määrittämään, uusi koronavirus ei ole voinut tulla avaruudesta. IFLScience-sivuston mukaan SARS-CoV-2-virus on sen verran samankaltainen aiemmin epidemioita aiheuttaneiden sars- ja mers-virusten kanssa, että on paljon todennäköisempää että virus on kehittynyt muuntautumalla jo olemassa olevista viruksista kuin että se olisi tullut meteoriitin mukana.

Myöskään lämpötilat tuskin mahdollistaisivat sitä että koronavirus olisi voinut tulla meteoriitin kyydissä. Ilmakehään törmätessään meteoriitti kulkee niin kovaa, että ilma sen edellä tiivistyy ja kuumenee. Tämä kuumentaa meteoriitin, jonka lämpötila voi nousta yli 1600 celsiusasteeseen. Kaikki paitsi yksi tunnettu taudinaiheuttaja kuolevat lämpötilassa jota kuumuuteen perustuva desinfiointilaite autoklaavi käyttää. Tämä lämpötila on 180 celsiusastetta ja ainoat, joiden tuhoutumisesta ei ole varmuutta, ovat proteiinipohjaiset prionit. Jotkut bakteerit kestävät 40–122 asteen lämpötiloja. Mutta nekin ovat bakteereja, ja koronavirus on virus.

Valeuutinen: Koronavirus on Yhdysvaltojen, Kiinan tai jonkun muun kehittämä biologinen ase

Mutaatio, salainen laboratorio vai provokaatio: mistä koronavirus tulee? Sen leviäminen edistää Yhdysvaltojen etua, sillä lääkeyhtiöt voittavat ja amerikkalaisilla on noin 400 biologisia kokeita tekevää laboratoriota ympäri maailman. Uutista ovat eri muodoissaan levittäneet ainakin venäläinen Ren TV ja Venäjän valtion omistama nettiuutisverkosto Sputnik.

Järjen ääni: Kuka väitteistä hyötyy?

Vuonna 1983 pienestä intialaislehdestä alkoi levitä väite, että Yhdysvallat oli keksinyt kauhua herättäneen HI-viruksen osana biologisten aseiden tutkimusohjelmaa Fort Dedrikissa Marylandin osavaltiossa. Siellä missä havaittiin hi-virusta johon ei ollut lääkettä, epäiltiin ja syytettiin Yhdysvaltoja. Amerikkalaisvastainen mieliala levisi.

Vuonna 1987 neuvostojohtaja Mihail Gorbatšov määräsi turvallisuuspalvelu KGB:n lopettamaan. Kesti silti vielä monta vuotta ennen kuin Venäjä myönsi, että KGB oli sekä perustanut intialaisen lehden että syöttänyt sinne tahallaan valeuutisen tarkoituksenaan vahingoittaa kylmän sodan vastapeluria. Asiasta on kertonut esimerkiksi New York Times vuonna 2017.

Myös zikavirusta, kuppaa, syöpää ja espanjantautia on väitetty biologisiksi aseiksi. Myös tarina uudesta koronaviruksesta muuttuu matkan varrella kuin lasten leikkimässä rikkinäinen puhelin -leikissä. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa epidemiaa huhuja liikkui erityisesti Wuhanin virologian tutkimuskeskuksen osuudesta uuteen tautiin.

Valeuutinen: Koronavirus alkoi levitä koska kiinalaiset syövät lepakkokeittoa

Tammikuussa RT kertoi, että koronavirus alkoi levitä juuri niissä ihmisissä, jotka söivät paikallista herkkua lepakkokeittoa. Vuoden 2000 sars-virusepidemia alkoi hevosenkenkäyököistä Yunnanissa. Hevosenkenkäyököt ovat eräs lepakkolaji. Samassa artikkelissa kuvailtiin, miten viime vuonna Mongoliassa pariskunta kuoli ruttoon syötyään murmelin vatsalaukkua ja muita sisäelimiä raakana. Virukset kestävät lämpöä paremmin kuin bakteerit. Ja luottaisitko siltikään että kokki, joka tarjoilee kokonaista lepakkoa harmaassa keitinvedessä, olisi suorittanut hygieniapassinsa kiitettävin arvosanoin, RT kysyi.

Järjen ääni: Väite on vahvistamatta, mutta ei sellaisenaan todennäköinen.

Viruksen leviämisen arvioidaan alkaneen Wuhanin ruokatorilta. Uutistoimisto AFP listasi Kiinan verkosta tammikuussa löytyneiden tietojen perusteella torikaupasta 112 eri eläintä ja eläinperäistä tuotetta: muiden muassa käärmeitä, rottia, salamantereita, sudenpentuja ja piikkisikoja - elävänä ja teurastettuna, mutta myös pakasteina. On totta, että kiinalainen ruokakulttuuri on perin eksoottinen.

Lähin geneettinen vastaavuus ihmisiä riivaavan koronaviruksen ja eläinten koronavirusten välillä on tosiaan löytynyt lepakoista. Tiedelehti Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan se on 96 prosenttia. Erot viruksissa ovat kuitenkin vakuuttavasta numerosta huolimatta merkittäviä, mikä antoi kolmelle kiinalaisvirologille aiheen arvioida että virus siirtyi ensin lepakoista johonkin muuhun eläimeen ja vasta sitten ihmisiin.

Todisteita siitä, että lepakoiden syöminen olisi liittynyt uuden koronaviruksen leviämiseen ei ole. Lisäksi ensimmäiset Wuhanin ruokatorilla koronavirukseen sairastuneet ihmiset olivat torin työntekijöitä, eivät asiakkaita.

Venäjän valtion omistama RT päivitti myöhemmin verkkojuttuaan. Oli käynyt ilmi, että Twitterissä levinnyt kuva lepakkokeitosta, jonka varaan RT uutisensa rakensi, oli yli kaksi vuotta vanha eikä sitä edes ollut kuvattu Kiinassa, vaan Palaulla.

Valeuutinen: Koronavirus ei ole virus vaan peitetarina 5G:n aiheuttaman säteilysairauden salaamiseksi

Kiinan Wuhanin alue on paikka, jossa 5G-verkko otettiin käyttöön ensimmäisenä maailmassa. Koronaviruksen kuolleisuus ei myöskään ole järin korkea, noin kaksi prosenttia, ja se muistuttaa oireiltaan tavallista flunssaa. Häkellyttävä volyymi johtuukin todellisuudessa siitä että 5G-verkon aiheuttama säteily on vaurioittanut ihmisten immuunijärjestelmää, mutta viranomaiset eivät myönnä tätä. Kansalaiset ovat heränneet piilotteluun ja osoittavat mieltään ympäri maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Sveitsissä. Asiasta kertovat venäläinen verkkosivusto Russkie Vesti, suomalainen ”eksopolitiikkaa” käsittelevä blogi, sekä lukuisat Facebook-ryhmät käyttäjineen useilla eri kielialueilla.

Järjen ääni: Pötyä.

On totta, että Wuhan on ollut kärkijoukossa, kun 5G-verkkoja on testattu ja otettu käyttöön. Niin ovat olleet Kiinan valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan myös Peking, Shanghai, Guangzhou ja yli 40 muuta suurta kaupunkia.

5G-teknologia siirtää mobiilidataa radioaalloilla kuten 2G, 3G, ja 4G. Radioaallot ovat vain pieni osa koko elektromagneettista spektriä, johon kuuluvat myös mikroaallot, valo ja röntgensäteet. Osa tästä spektristä on ionisoivaa säteilyä eli sellaista, jolla on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan aineen molekyylejä. Se vaikuttaa ihmisen soluihin ja jopa dna:iin. Ionisoiva vaikutus vaihtelee taajuuden mukaan. Mitä lyhempi on aallonpituus, sitä voimakkaampi on ionisoiva vaikutus. Radioaaltojen aallonpituus on kaikkein pisin, metristä kilometriin. Ionisoivaa vaikutusta, joka olisi edellytys sille että ihmisen kehossa tapahtuisi jotain, ei ole todettu. Ilman vaikutusta soluihin ei ole myöskään vaikutusta immuunijärjestelmään.

Lisätietoa säteilystä löytyy helposti esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen sivuilta.

Infodemiaa torjutaan meillä ja muualla

Maailman terveysjärjestö WHO on kulkenut takamatkalla uuteen koronavirukseen reagoinnissa. Pandemiaksi eli maailmanlaajuiseksi epidemiaksi sitä ei ole julistettu vieläkään. Järjestö kuitenkin kutsui Googlen, Facebookin ja Twitterin edustajat neuvottelemaan ”infodemian” eli tiedonkulkua koskevan epidemian hallinnasta, uutistoimisto AFP kertoi. Nyt esimerkiksi suomenkielisessä Twitterissä sanahaku koronavirus tuottaa ensimmäisenä ilmoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuista ja Twitter-tilistä kuvaten THL:n tuoreiden ja luotettavien tietojen lähteeksi.

Facebook, ja Instagram jonka se omistaa, ovat luvanneet rajoittaa aihetunnisteita ja sisältöjä. Facebook kertoi, että se keskittyy erityisesti sisältöön joka voi kannustaa terveydelle haitalliseen toimintaan: esimerkiksi sellaiseen joka ehdottaa että valkaisuaineen nauttiminen auttaa koronavirukseen. Misinformaatiota poistetaan ja harhaanjohtavat mainokset on kielletty.

Suomessa Yleisradio kertoi helmikuussa että ulkoministeriö on ottanut käyttöön työkalun, jolla seurataan mitä koronaviruksesta keskustellaan Twitterissä. Tuotteen on valmistanut Aivo digital.

Erilaiset feikkiuutiset, kehnosti tarkistetut väittämät ja epämääräiset uutislähteet viruksen ympärillä ovat työllistäneet faktantarkastajia. Suomalaisen Faktabaarin mukaan kansainvälisen faktantarkistusverkosto IFCN:n 90 tarkistajaa 39 maasta olivat julkaisseet tammikuun 24. päivän jälkeen lähes 500 koronavirukseen liittyvä tarkistusta.

Auttaako faktantarkistus? Ainakin yhdistelmänä sosiaalisen median jättien kanssa yhdistelmä ei ole järin lupaava, arvioi AFP:lle Washingtonin yliopiston biologian professori Carl Bergstrom ja on kirjoittanut misinformaatiosta kaksi kirjaa saman yliopiston apulaisprofessori Jewin Westin kanssa. Esimerkiksi Facebook on viime vuosina kertonut toistuvasti lisäävänsä yhteistyökumppanuuksiaan faktantarkastajien kanssa, mutta Faktabaarin mukaan se Facebook ei jakanut tietoja toiminnastaan edes tarkastusverkosto IFCN:lle.

”Someyhtiö joka julistaa olevansa aktiivinen osapuoli taistelussa misinformaatiota vastaan on vähän kuin tupakkayhtiö Philip Morris julistamassa olevansa aktiivinen osapuoli taistelussa keuhkosyöpää vastaan”, sanoi Carl Bergstrom AFP:lle.