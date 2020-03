Italia on määrännyt yli 15 miljoonaa ihmistä karanteeniin maan pohjoisosassa. Eristys koskee myös koko Lombardian aluetta, jonka ytimessä on Italian talouskeskus Milano. Pelkästään Milanossa asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä.

Lue lisää: Pohjois-Italiassa yli 15 miljoonaa ihmistä asetettiin karanteeniin

Ihmisten liikkumista rajoitetaan ankarasti huhtikuun kolmanteen päivään saakka, eli noin kuukauden.

Suomen ulkoministeriön arvion mukaan koko Italiassa oleskelee noin 4 000 suomalaista. Noin 900 on tehnyt matkustusilmoituksen, ja ulkoministeriö kannustaa tekemään niitä lisää sekä seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Yksi Italiassa oleskelevista suomalaisista on Milanossa asuva Sonja Mänty. Hän sai tiedon Italian jättimäisestä eristyksestä viikonloppumatkalle Pariisiin.

Mänty on palaamassa takaisin nykyiseen kotikaupunkiinsa tänään sunnuntaina. Matkan sujuminen ja kotiin pääseminen oli aamupäivällä epävarmaa.

”Olin ostanut lennot jo etukäteen, mutta ostin nyt varmuudeksi junaliputkin kun kuulin, että joitakin lentoja Milanoon on jo peruttu”, Mänty kertoo HS:lle puhelimitse Pariisista. Mänty kertoo myöhemmin tänään HS:lle, miten on kotimatka on sujunut.

Tampereen yliopistossa opiskeleva Mänty on Milanossa vaihto-opiskelijana. Yliopisto, jossa Mänty opiskelee julkista viestintää ja yritysviestintää, tosin suljettiin jo kaksi viikkoa sitten. Muutkin koulut on määrätty suljettaviksi viimeistään sunnuntaina vahvistetun karanteenin myötä.

Suljettu koulu Milanossa maaliskuun alussa. Kuva: Mairo Cinquetti / ZUMA

”Kulunut viikko oli Milanossa aika rauhallinen ja normaali. Toissa viikolla baarit, kirkot, museot, uimahallit ja monet muut paikat oli suljettu, mutta kuluvalla viikolla niitä avattiin uudelleen”, Mänty kertoo.

”Ihmiset kävivät aperitiiveilla kuten ennenkin. Tuntui, kuin Milanossa olisi odotettu sitä että elämä alkaisi jatkua kuten ennenkin. Mutta toisin taisi käydä.”

Eristysalueella asuvia ihmisiä kehotetaan nyt pysymään mahdollisimman paljon kotona.

Myös yksittäiset tapahtumat kuten häät ja hautajaiset on keskeytetty. Sama sääntö koskee uskonnollisia tapahtumia ja kulttuuritapahtumia. Urheilutapahtumia, kuten jalkapallo-otteluita lykätään.

Männyn saamien tietojen mukaan museot ja muut palvelut saavat jatkaa toimintaansa Milanossa.

”Ravintolat saavat pitää ovensa auki kunhan ihmiset pitävät toisiinsa sellaisen metrin mittaisen, suomalaisen hajuraon. Vain baareista minulla on ristiriitaisia tietoja sen suhteen saavatko ne olla avoinna.”

Riittääkö ruoka?

”Ostin pari viikkoa sitten kotiin tarpeita noin viikoksi. Silloin suuremmat supermarketit alkoivat tyhjentyä. Käyn enimmäkseen kahdessa pienessä lähikaupassa, ja niissä tavaraa on toistaiseksi riittänyt. Vain vesipullot ja pasta ovat välillä olleet loppu”, Mänty kertoo.

”Kun luonnos karanteenimääräyksestä lauantai-iltana vuoti julki, soittelin Suomeen äidille. Hän ehdotti, että ostan ruokaa mukaan täältä Pariisista. Näin taidan tehdäkin.”

New York Timesin (NYT) mukaan Italian toimet ovat järeimpiä koronaviruksen torjumiseksi asetettuja rajoituksia Kiinan ulkopuolella. Liikkumisrajoitukset kohdistuvat jopa neljännekseen Italian väestöstä.

”Meillä on käsissämme hätätila, kansallinen hätätila”, pääministeri Giuseppe Conte sanoi lehden mukaan medialle aamuyöllä.

Italiassa oli virallisen tiedon mukaan todettu lauantai-iltaan mennessä 5061 koronvirustartuntaa. Sairauteen oli kuollut 233 ihmistä, ja siitä oli todettu parantuneeksi 589 ihmistä.